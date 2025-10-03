Las firmas “beneficiarias” estarían incumpliendo obligaciones clave al reducir sus plantillas de empleados, pese a recibir incentivos fiscales destinados precisamente a sostener y expandir los puestos de trabajo.

La denuncia fue dirigida desde el ministro de Economía, Luis Caputo, hasta el subsecretario del área, Sergio Pordelanne.

Según AGC, Globant (Sistemas Globales S.A.) es el caso emblemático porque recortó 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025, lo que representa aproximadamente un 9 % de su plantilla promovida bajo el régimen.

En total, el gremio calculó que más de 3.000 despidos se registraron en empresas acogidas al régimen durante los primeros meses del año.

Otras firmas denunciadas y sus caídas porcentuales informadas incluyen:

Making Sense (BISIDE): −70 % (111 puestos)

ATOS: −15 % (105 puestos)

Arbusta: −45 % (72 puestos)

ARL: −8 % (45 puestos)

Y otras más moderadas: AFH Global (−8 %), Everis (−3 %), Despegar (−1 %), Epidata (−4 %), Pragma (−3 %), Services (−11 %), Axoft (−2 %), Snoop Consulting (−8 %).

Esas bajas, según la AGC, vulneran los requisitos esenciales para calificar y mantener los beneficios del régimen establecido por la Ley de Economía del Conocimiento (ex ley del Software).

¿Qué exige la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento?

La Ley 27.506, conocida como Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, fue sancionada en 2019 (y modificada en 2020). Su objetivo es fomentar actividades intensivas en tecnología, innovación y capital humano calificado a cambio de beneficios fiscales, estabilidad tributaria y reducciones impositivas.

Entre esos beneficios están la exención y reducción de impuestos (como contribuciones patronales) y la cobertura de una parte del costo laboral mediante bonos de crédito fiscal de hasta el 70%.

Para mantener esos beneficios, las empresas deben cumplir exigencias laborales y operativas (como mantener la plantilla). Cuando se apartan de esos compromisos, el Estado puede aplicar sanciones que restituyan los beneficios otorgados de forma indebida.

La legislación impone que las empresas beneficiarias mantengan o incrementen la nómina de personal respecto a la declarada en su solicitud de inscripción.

Si se producen despidos, deben reemplazar esos puestos en un plazo máximo de 60 días.

Cuando estos requisitos no se cumplen, la normativa permite que se revoque la inscripción al régimen y que se haga efectiva la figura del “clawback” : es decir, la devolución de los beneficios fiscales otorgados retroactivamente.

El sindicato advierte que la suma acumulada podría derivar en una deuda fiscal monumental para las empresas involucradas. Además, la denuncia sugiere que esta distorsión podría configurar un posible delito de carácter federal al usar recursos públicos con fines indebidos.

También el gremio denuncia otras situaciones que agravan la precarización laboral: sueldos congelados, horas extras no remuneradas, contratación bajo regímenes monotributistas, contratación “offshore” y desajustes entre el contrato legal, el rol real y el salario prestado.