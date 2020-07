Científicas y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) denuncian que este 31 de julio finalizan las becas de 1.500 investigadores.

"Ningún científicx puede quedarse sin ingresos en plena pandemia, prácticamente sin posibilidades de conseguir otro trabajo. Urge que la presidenta (del Conicet) Ana Franchi y que el resto del Directorio prorroguen todas las becas que caerán en una semana, el 31/7, como parte de una extensión universal de todas las becas de investigación vigentes en el país, por al menos un año", señalaron desde la cuenta de redes sociales los Jóvenes Científicos Precarizados.

Por ese motivo han solicitado una extensión, sin embargo, el organismo dice que ya hubo dos prórrogas y no pueden afrontar otra. Ante este escenario, convocaron a distintas medidas de protesta como un "Festival virtual ni un científico en la calle", sumado a un paro y movilización el lunes 27 en todo el país (cada provincia adhiere con actividades según lo decidan las asambleas teniendo en cuenta los protocolos por la Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).

Se realiza este viernes a las 18, y participarán distintos artistas: "¿Sabías que CONICET y organismos de CyT quieren dejar en la calle a +1500 científicxs en plena pandemia? Sumate a reclamar: ¡NI UN CIENTÍFICX EN LA CALLE!", dice la convocatoria.

“🎵👩‍🔬 Festival Virtual #NiUnCientíficxEnLaCalle 🕐 VIERNES 24/7, 18 hs ¡ARTISTAS CONFIRMADOS! 😡 ¿Sabías que CONICET y organismos de CyT quieren dejar en la calle a +1500 científicxs en plena pandemia? Sumate a reclamar: ¡NI UN CIENTÍFICX EN LA CALLE! 💪 #InvestigarEsTrabajar”— Jóvenes Científicxs Precarizadxs - Bs. As. on Twitter Link Jóvenes Científicxs Precarizadxs - Bs. As. on Twitter

Por su parte, la presidenta del Conicet, Ana María Franchi, aseguró en diálogo con La Nación que ya les otorgaron dos extensiones en abril-mayo y junio-julio. "No estamos echando a nadie, las becas son a término, no se deja a gente en la calle. Se les dieron cuatro meses de prórroga, con un refuerzo económico para pagarlas, no podemos afrontar una prórroga mayor. El organismo hizo todo el esfuerzo posible", detalló la funcionaria y agregó que son el único instituto que garantizará hasta fin de año la obra social para quienes finalicen sus becas.