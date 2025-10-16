Denuncian que comen gatos en Córdoba: pobreza, sin techo y drogas

Diferentes testimonios de vecinos - que dialogaron con Sergio Antoniazzi del móvil en vivo del programa Fuerte y Claro como con Guillermo Bahr de SRT Media - coinciden en estar preocupados.

Aseguran que las personas en situación de calle se están comiendo sus mascotas : “Mi hijo venía del colegio y vio cómo estaban despellejando un gato y cocinándolo”.

Ante la pregunta de cómo los cocinan?, la respuesta fue: “Al fuego, como si fuera un cabrito”.

Dónde suceden estos asesinatos de mascotas: en la plazoleta ubicada entre la avenida Julio Argentino Roca y Marcelo T. de Alvear, más conocida popularmente como la Cañada.

Según el relato de los vecinos, durante las madrugadas, se juntan decenas de personas para acampar. Allí es donde se produciría la matanza de mascotas: “Mi gato apareció atravesado por algo punzante, cortante”.

“Los piperos para cazar los gatos tienen un fierro largo con punta”, agregaron ante las cámaras de Canal 10.

Para describir la situación, sostienen: “Hay gente que está necesitada, que vive en la calle, y que de repente recurre a eso para poder comer. Chicos que están en situación de calle aparentemente están siendo alimentados o se buscan los gatos para alimentarse”.



Otros vecinos consideran, en cambio, que “los piperos” que consumen drogas y matan animales no lo hacen por vivir en la indigencia: “Eso no es hambre”.