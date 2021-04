Una mujer de 48 años fue atacada a puñaladas por su ex pareja y padre de uno de sus hijos. La víctima recibió al menos cinco puntazos en diferentes partes del cuerpo y por por la intervención de los vecinos logró salvar su vida. Ocurrió el martes por la noche, en Alta Córdoba, cuando S.M (prefiere resguardar su identidad) salió de su trabajo y fue emboscada por su agresor, quien la persiguió por varias cuadras.

Lo llamativo es que la mujer denunció a su agresor “en más de 200 ocasiones en varias unidades judiciales”, según contó en una dramática entrevista a El Doce. Desde hace tres años, S.M tiene botón antipánico, pero asegura que no ha servido de nada para frenar a su agresor. Dijo que "nunca estuvo preso" y que "siempre viola las restricciones".

"Yo salía de mi trabajo, me estaba esperando en la esquina. Comencé a correr y apretar el botón, hasta que me desmayé”, contó la mujer. “Cuando me desperté estaba toda ensangrentada, tenía vecinos a mi alrededor”, agregó.

Sollozando y de espaldas a cámara, S.M agregó: “Si Alejandra Vigo está viendo esta nota le pido que por favor me escuche y haga algo por que ahora la violencia es contra su hijo, también”. Y denunció que la sacaron “como un perro” del Polo de la Mujer.

“Son doce años y nunca estuvo preso. En una de las denuncias me quemó con agua hirviendo, me sigue y me tortura. Siempre pienso que va a matarme. Esto no es vida", contó.

El acusado es un hombre de 39 años. Juntos tienen un hijo de 14 que también padece presiones y maltratos, según la denunciante. Esto fue ratificado por la hermana de la víctima en la entrevista del programa El Show del Lagarto. Creen que si la policía y la Justicia no actúan la mujer puede ser asesinada en manos de su ex pareja.