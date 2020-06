La paulatina vuelta a los deportes individuales y al aire libre que se viene haciendo efectiva en la provincia de Córdoba, muestra un nuevo escenario social en el marco de la pandemia.

Este camino a la nueva normalidad, impone una serie de recaudos a la hora de practicarlos, que dependen de la responsabilidad social, para evitar eventuales contagios.

Probablemente el caso más preocupante se haya visto en la Ciudad de Buenos Aires, donde la habilitación de deportes en horario nocturno mostró plazas y paseos repletos de deportistas. El distanciamiento social como clave de prevención, estuvo ausente en varios de esos casos.

En este marco, un una animación muestra una serie de recomendaciones sobre los distanciamientos, entre los cuales dispone, para el caso del ciclismo, que no debería estar por debajo de los 20 metros entre un ciclista y otro.

Fuente: ConSalud.es

Al respecto, Juan Pablo Caeiro (MP.21161), médico infectólogo y miembro del comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, dijo que “cuando uno está quieto y en cercanía, hay menos necesidad de alejarse y los dos metros es lo recomendable”.

“Cuando uno empieza a caminar debería estar alejado cuatro metros, porque ya hay más respiración fuerte o más posibilidad de despedir gotitas que podrían estar infectadas”, explicó.

“Luego, cuando uno va corriendo, todavía respira más fuerte y hay más chances que se produzcan gotitas respiratorias, que estén en el ambiente más tiempo, entonces se recomienda, a más metros”, señaló en referencia a un distanciamiento que debería rondar los diez metros.

Finalmente, afirmó que “cuando uno anda en bicicleta, por ejemplo, se recomienda 20 metros” de distancia con otro ciclista en la ruta o camino en el que se practique el deporte.

Caeiro dijo que estos distanciamientos advertidos en la animación de video son sumamente recomendables, aunque no haya evidencia científica. “No me parece insensato que se haga esa recomendación. Me parece muy buena y nos enseña a protegernos mientras estamos haciendo actividad física”.

Finalmente, si bien los deportes habilitados en Córdoba son individuales y al aire libre, Caeiro opinó que si se sale con el grupo familiar a practicarlos “no tienen que tener tanta distancia porque son personas con las que comparten todo el día y han estado todos estos días de cuarentena juntos”.

“La distancia es con la otra gente”, culminó, en referencia a la necesidad de conservar los distanciamientos exhaustivamente con otros deportistas o personas durante estas prácticas.