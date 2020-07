El ministro de Educación, Nicolás Trotta, señaló este domingo que el Gobierno nacional no apurará ninguna decisión sobre el regreso a las aulas, a raíz de la incertidumbre que aún genera la situación epidemiológica vinculada al Covid-19.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario manifestó además que para el ámbito metropolitano aún no se puede "proyectar ningún escenario sobre el retorno a las aulas”, y diferenció esta situación con el panorama de muchas localidades del interior del país que están previendo un "regreso escalonado" a partir de agosto.

"Hay 7, 8, 9 provincias o tal vez alguna más que están previendo regresar a clases en agosto, en sus localidades más pequeñas", puntualizó.

A su vez, remarcó que "ese regreso implica estar muy atento a toda la realidad epidemiológica de cada una de las realidades”. “Cuando esa realidad es de nula o muy baja circulación se puede proyectar el regreso a las aulas cumpliendo todos los protocolos", explicó.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Trotta aclaró que "hasta que no haya una reducción importantísima del nivel de circulación y contagios no se puede proyectar el regreso a las aulas".

Sin embargo, deslizó que tiene la expectativa que esa reducción fuerte de la circulación del virus "se empiece a producir a fines de agosto o principios de septiembre". "Eso nos dará un horizonte de regresar a esa escuela que va a ser distinta, porque los chicos no van a ir todos los días", adelantó.

El titular de la cartera de Educación rechazó que los alumnos no vayan a pasar de año aunque reconoció que será complejo el proceso de "acreditación de los saberes" aprendidos durante la pandemia.

Al respecto, indicó que dicho proceso requerirá también necesariamente de una reorganización curricular y pedagógica del año escolar 2021.

En Córdoba

El Gobierno provincial anunció este jueves que, culminado el receso escolar de invierno, no se retomarán las actividades educativas presenciales en las aulas cordobesas. En un comunicado de prensa, la Provincia confirmó este 27 y 28 de julio la realización de dos jornadas docentes virtuales, para que directivos y supervisores en una y directivos y planteles docentes en la otra hagan una revisión pedagógica de lo actuado en el contexto de pandemia.

Esas jornadas servirán para diseñar el inicio de la segunda etapa del año, mientras los estudiantes retornarán a la actividad escolar remota el miércoles 29 de julio.

Pero a la vez, oficialmente se informó que no hay fecha para el retorno presencial a las escuelas. “En virtud de la actual situación epidemiológica que vive nuestro país en general, y la provincia de Córdoba en particular, no se vislumbra en el corto plazo la posibilidad de un regreso concreto a la presencialidad” señaló la comunicación difundida por la página web oficial.