El director ejecutivo de Anses, Alejandro Vanoli, confirmó que este miércoles 22 de abril se abre el plazo para que postulantes de la primera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyas solicitudes no fueron aprobadas, puedan actualizar sus datos para reclamar el acceso al beneficio de $10.000.

“Sabemos que hay muchas personas, debido a que los datos no estaban actualizados en Anses, o porque en Renaper o en AFIP no constaban ciertos datos, gente que hace mucho tiempo no hacen trámites o gente que trabaja en la economía informal, que por ende no se contaban con datos necesarios para otorgar los beneficios”, dijo Vanoli, en referencia a la posibilidad de reclamar el acceso al beneficio que ahora tienen estos ciudadanos y ciudadanas que se preinscribieron, pero que no fueron admitidos.

“Como dijimos la semana pasada, a partir de mañana (miércoles 22 de abril) estamos habilitando el mecanismo de atención virtual de la Anses, para que aquellas personas, a quienes les corresponde el beneficio y tengan que acreditar distintos motivos por los cuales estaba pendiente, puedan hacerlo”, afirmó.

Vanoli puso como ejemplo las personas que cambiaron de domicilio, o sufrieron modificaciones en el grupo familiar, o cambiaron de estado civil, entre otros casos. Y afirmó que deberán acreditar en cada caso y con documentación pública las razones por las cuales sí les corresponde el beneficio.

Reabren cronograma para elegir medio de cobro, para beneficiarios admitidos

Desde el lunes 27 abril y según cronograma por terminación de DNI, Anses volverá a abrir la plataforma (anses.gob.ar) para que beneficiarios ya admitidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que no hayan elegido método de cobro hasta este lunes (cuando se venció el plazo) puedan designar el medio por el cual desean cobrar los $10.000.

“Estamos hablando de 4 millones de personas que optaron por distintos métodos de pago, no obstante lo cual quedó un remanente de personas que todavía no eligieron la opción de cobro”, afirmó. Ahora, “estamos dando una nueva opción a aquellos que les corresponde el IFE y no eligieron el método de pago”, señaló.

Hay que recordar que al beneficio lo cobraron por CBU los que perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, mientras que desde hoy y por cronograma lo cobran los beneficiarios del IFE que eligieron recibirlo por CBU.

Sin embargo, queda pendiente el cobro de quienes eligieron percibirlo por otras vías (Correo Argentino, Punto Efectivo). Vanoli confirmó que ese cronograma se pondrá en marcha el 6 de mayo.