Son más de 350 personas. Muchas nacieron en suelo argentino. Otros eligieron estas tierras como destino para su vida. Todos quieren volver a un país que sienten propio.

Llegaron a Perú cuando la pandemia parecía lejana. Desde entonces esperan cumplir con el retorno por el que habían abonado sus correspondientes pasajes.

Llevan meses reclamando respuestas que no llegan por parte de la empresa con la que tenían un contrato: LATAM.

Desde la firma, que se ha declarado en quiebra en Argentina y denuncia millonarias pérdidas en toda América, hacen caso omiso a las responsabilidades a que obliga la ley.

Esperan también gestiones de parte de las autoridades nacionales en Perú. Esperan un vuelo de repatriación cuyo antecedente más inmediato remonta al pasado mes de junio.

"La gente que tiene boleto de LATAM no puede salir. Hay personas en situación de vulnerabilidad, con patologías, con pocos recursos. Están varados por más de cuatro meses. Pedimos que alguna empresa nos saque de acá", precisa Luis Robles, quien desde hace más de 30 años vive en la ciudad de Córdoba.

"La aerolínea no ha dado respuesta. Hemos hecho marchas. La Embajada está haciendo una gran labor, junto a la Cancillería. Pero no es un tema de ellos. Ellos tienen que poner los aviones para que los trámites se realicen, pero LATAM es la única empresa intransigente con eso. No quieren hacerlo. Otras aerolíneas han venido a buscar a sus varados", amplía.

Los reclamos del colectivo se han hecho virales. Sin embargo ello no resuelve sus necesidades. "Hubo vuelos de repatriación. Pero la capacidad no ha sido suficiente. Las empresas tienen que cumplir", enfatiza Robles