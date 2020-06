Entrevista a José Viale - AM 580 - Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

La actividad del comercio en la ciudad está volviendo progresivamente y también volvió la de los manteros, este fin de semana la municipalidad actuó y detuvo la actividad que es un punto de conflicto con los comerciantes por la competencia que se genera.

"El cuerpo de inspectores municipales ha sido convocado y ya está funcionando en todas las áreas, estimamos que va a haber el control de siempre, ahora debería haber más porque la policía debería controlar el cumplimiento de las medidas de aislamiento y demás que evidentemente cuando estaban los manteros no se cumplía", manifestó José Viale, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba en diálogo con Pensavalle Informa de Radio Universidad.

"La venta informal es un problema de vieja data para la cámara y siempre estamos trabajando sobre el mismo tema y ha generado la misma reacción en los comerciantes porque es una competencia desleal", declaró.

Viale dijo que en este contexto de cuarentena debería haber un doble control, porque la policía debe controlar este tipo de reuniones donde no se cumple con las medidas sanitarias de aislamiento.

En cuanto a la cantidad de locales comerciales que tuvieron que cerrar por la crisis económica, el titular de la Cámara de Comercio, declaró que al recorrer el centro, en 1330 cuadras se detectaron 240 locales cerrados o con carteles de alquiler, lo que arrojaría un 18% de locales cerrados.

De acuerdo a la reanudación de la actividad "el balance es que la reactivación es mínima por muchísimos factores, primero porque el transporte, el 60% de la gente que va al centro, va en transporte público, entonces no habiendo transporte no hay consumidores".

"Además el consumidor no está con muchas expectativas de compras y por otro lado están las limitaciones de los DNI pueden salir un día los pares y otro los impares, hay tantas trabas que el comercio no arranca", agregó.

"Los gastos subsisten, Epec es una empresa atroz porque no hay forma de que las cuentas bajen, porque si tienen el negocio cerrado, pagan lo mismo que si estuviera abierto, hace planes que después no cumple, los comerciantes no pueden acceder a los planes que Epec presuntamente tiene, este es un caso de quejas mayoritarias", definió José Viale.