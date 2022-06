Daniel Cornaglia está preso en la cárcel de Bouwer por la causa OneCoin, un sistema de estafa piramidal donde se reclutaba gente que a cambio de pesos o dólares, les daban criptomonedas.

La sospecha de la Justicia recae en que Cornaglia podría haber sido parte de la asesoría legal del sistema que vendía y daba paquetes educativos. Sin embargo sostiene que es inocente y que es una víctima aportante.

El abogado hace 18 meses está en prisión preventiva tras los allanamientos a su domicilio y su estudio jurídico. Vale recordar que al mismo tiempo, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier dispuso la detención de varias personas, entre ellos el conductor radial y periodista Edgar Moreno.

"Nunca había tenia antecedentes penales. Cuando caí en Bouwer pensé que poniendo abogados y pagando honorarios, pensé que podía plantear mi situación, de haber sido inversor. No te permiten presentar pruebas, ni defenderte. Ponen el manto pulcro de la prisión preventiva", expresó en dialogo con Alta Mañana de Radio Universidad.

Asegura que no fue directivo de OneCoin, que sólo fue inversor. "Puse plata de ahorro porque lo que escuchaba en los escenarios pensaba que con las nuevas tecnología

"He puesto primero 124 mil pesos y luego 10 mil dolares en banco Itaú y jamás recuperé nada. Estoy igual que cualquier otro damnificado y peor porque me tiñeron que son parte de esa asociación ilícita".

"La linea entre el inversor y un responsable, es muy delgada, porque no podes saber quién es inversor o damnificado en una pirámide. Vos podes invitar a gente con la creencia que el sistema era bueno. Sólo invité a un contador y a mi familia".

Consultado sobre cuándo se dio cuenta que se trataba de una estafa, destacó: "Pasaron una serie de cuestiones, uno piensa que la devolución se iba a hacer más adelante. Después vi que uno de los grandes directivos quedó detenido en Estados Unidos".

"La prisión preventiva en Córdoba es macabra y perversa. Hay elementos para aplicar que deben existir y los jueces en Córdoba no lo corroboran y una vez que estas acá no te dejan presentar pruebas, no te dejan defenderte".

¿Qué es el One Coin?

OneCoin es una conocida estafa piramidal con origen en Bulgaria, su iniciadora fue Ruja Ignatova, hoy desaparecida y con orden de captura internacional. Su hermano Konstantin Ignatov esta imputado en USA y se declaro culpable en 2019.

OneCoin no se comercializa en ningún lugar, no tiene valor. Solo el dado por la organización que según ellos es de 29 euros. La estafa mundial se calcula en 4 mil millones de dólares.

En Córdoba se promovía esta estafa que operaba con esquema Ponzi, beneficiando a los que se ubican en la cima de la pirámide.

Por sus características técnicas no tiene Blockchain, no es un token de alguna otra cadena de bloques, es centralizada y jamás cotizó en alguna casa de cambios para comprar o venderla.

Desde la comunidad de Córdoba Bitcoin siempre se denuncio esta estafa y se educaba al respecto para prevenir a inversores incautos.

Debido a que las OneCoin no están vinculadas a ningún país en particular ni a un banco central, el valor de la moneda depende de factores tales como su facilidad de utilización, la oferta y la demanda.

Al unirse a OneCoin, los clientes se encuentran en parte de una red global de millones de mineros OneCoin, y que pueden elegir entre diversas maneras de utilizar sus fondos OneCoin.

En el caso que investiga el fiscal Gavier, se habría operado a través del esquema Ponzi, que es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores.

Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener, en algunos casos, grandes beneficios.