Termina la Semana Mundial de la Lactancia Materna y queda aún mucho para reflexionar y trabajar al respecto.

Y aunque por lo general se pone foco en los recién nacidos y en la importancia de la lactancia como alimento en los seis primeros meses de vida, lo que sucede después también es un desafío para mamá, bebé y el entorno.

Primero, porque mantener la lactancia con la alimentación complementaria requiere de mucha voluntad y segundo, porque después de ese tiempo la mirada del entorno se hace más pesada. Ni hablar si los niños o niñas tienen un año y continúan tomando la teta. Ni mencionar si tienen dos y también mantienen la lactancia. Y a medida que el tiempo pasa, todo se va tornando cuesta arriba.

Y es que hablar de destete no es sencillo, porque representa simbólicamente y nutricionalmente un hito en la crianza. Y aún hay grandes deudas sobre lo que se informa al respecto.

Hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la lactancia hasta por lo menos, los dos años. Pero eso no significa que la lactancia tenga una fecha de vencimiento. Mucho dependerá de los involucrados. Hay niños que deciden terminar con la lactancia por sí solos y hay madres que lo deciden. Pero en ambas situaciones, el respecto es clave.

Hablamos de destete respetuoso cuando consideramos y pensamos en la mejor forma de que los cambios fisiológicos, emocionales y culturales influyan en mamá y niño o niña.

Guillermina Diebel es Lic. en Psicología y se especializa en contener familias en la etapa de embarazo, parto y puerperio. A ella consultamos sobre el peso de la mirada -para lo bueno y lo malo- durante la lactancia.

"La mirada, su peso y la observación continua del entorno en cuanto a la maternidad y paternidad siempre siempre influyen e importan. Las personas amamenten, desteten, no amamanten, alimenten con mamadera, sonda o hagan lo que se crea para uno necesario siempre son "presa fresca y fácil" para el juicio, la opinión y la mirada ajena. Los ojos que miran a las lactancias siempre deberían ser de acompañamiento, empatía, apoyo y compañía. Nunca miradas violentas.

Si podemos pensar en esto, también podremos habilitarnos a decir que está mirada y opinión con las lactancias extendidas o de niños o niñas más grandes suelen ser más pesada. Molesta y produce incomodidad el niño que todavía toma la teta. Como todo acto sexual en nuestra sociedad, que es visible. Por supuesto con la deconstrucción y construcción que como sociedad vamos haciendo en relación a las lactancias extendidas suele ser y es modificable. La información que hoy nos recorre es otra, los acompañamientos también. Suelo siempre tener un pensamiento bastante positivo con esto, pero en lo personal y profesional he vivenciado el traspaso de las miradas enjuiciadoras a las miradas y opiniones más contenedoras. Sugiero tal vez silenciar las voces y el murmullo del entorno ya que esto podría llegar a obstaculizar la posibilidad y el deseo como procurar o no sostener la lactancia.

Es primordial recordar siempre que lactancia puede ser con teta, jeringa, mixta, relactador, mamadera, sonda...son lactancias con 'S'".

La mirada que enjuicia muchas veces se contradice. Pero al hablar de lactancia, dar la teta, se torna en algunos ámbitos como un acto de ofensivo. Y son en esos ámbitos en donde aún cuesta explicar que la teta no es exclusivamente alimento.

Sobre lo que puede significar, Guillermina explica: "El acto de dar la teta suele ser siempre una escena vincular, íntima, propia y subjetivante para esa persona q amamanta y para el bebé que recibe y también propicia vínculo.

Sabemos que la lactancia materna no es la "única" ni la más "eficaz" forma de vincularse con un bebe. Existen multiples escenas en donde el vínculo también aparece como el protagonista principal . Cuando la lactancia materna (teta) se convierte en mandato comienza realmente a ser obturadora, aparece la culpa, el malestar, angustia, ansiedad etc. Tener un cuerpo"fisiológicamente apto" para dar la teta no lo es TODO ni es lo suficiente. Poder adentrarse en cada historia, cada deseo, cada elección y singularidad para desde allí ver como nos atraviesa la posibilidad de amamantar y asi poder elegir cómo, cuándo y dónde dar la teta o destetar. Los significados que le podemos dar al acto de dar la teta son infinitos y depende solamente de los protagonistas de este acto".

Sobre el destete también hay desinformación. Aunque no existen fórmulas únicas o perfectas, sí es necesario saber para prepararse y respetar los tiempos del cuerpo y de la mente: "Siempre es importante para mí cómo profesional escuchar cada historia, cada vinculo, cada posicionamiento subjetivo y cada deseo. Los destetes suelen ser personales, individuales y propios. Íntimos y no generalizables.

Suelo decir que el mismo tiempo, dedicación, sorteo de obstáculos, aprendizajes, disponibilidad y cansancio q nos provocó el dar la teta en los inicios... será tal vez igual o parecido en el momento del destete. De eso se trata. De la misma forma que el deseo atravesó el amamantamiento para cada persona el destete tiende muchas veces a ir de la mano de el NO deseo de seguir dando teta o de traspasar ese acto a otro. A veces aparece de parte del bebé y es importante tratar de hacer la lectura de ese necesidad ...otras veces aparece por parte de la persona q amamanta y también es muy importante sentir, escuchar, leer y no postergar esa necesidad. Como toda "separación" u "corte" genera movimientos, incomodidad, angustia, dolor, llanto, enojo, Pero siempre es importante pensar en las nuevas escenas vinculares q también pueden comenzar a suceder cuando se desteta o cuando se produce el destete. Aparece una nueva forma de vínculo, un cuerpo que abraza, sostiene y sigue alimentando emocionalmente a ese bebe desde otro lugar y perspectiva", explica la Licenciada.

Y entonces cómo debería ser ese destete respetuoso? "Con el adjetivo "respetuoso" me pasa lo mismo que con la crianza respetuosa o con el parto respetado. Me cuesta nombrar y decir q es respetuoso y que no lo es para cada familia. Pero podríamos pensar en los protagonistas de este acto o escena. Siempre y cuando podamos respetar que nos genera o nos deja de generar el dar la teta seremos respetuosos. De la misma forma q también podemos hacer una lectura en relación a lo q el bebé o niño o niña trae. Tanto los bebes-niños como los adultos somos sujetos activos y con necesidades, procesos, tiempos fisiológicos y emocionales diferentes. Se trata de ser base, refugio, escenografía, accesorio, escenario. Es una situación de encuentro, desencuentro, poniendo como centro al VINCULO. Es dinámico, complejo, afectivo.

Ahora sobre el después, o qué pasa si no consideramos informarnos para arrancar el proceso, Guillermina aporta: "Puede haber consecuencias (ya sea leves, moderadas o graves) a nivel emocional con un destete abrupto o "no respetado". Eso es necesario de evaluar en el caso por caso. Muchas veces se da abruptamente y suele acompañarse de una forma tan lenta y suficiente que no hay consecuencias, muchas veces prevalece más el respeto en cuanto a la necesidad de la persona que amamanta y sin embargo se baña de significación a ese corte (que a la mirada del afuera no es "respetuoso"). Los de afuera siempre ponen adjetivos en las lactancias y eso sí trae consecuencias. No sé si habrá consecuencias pero si hay movimiento y es necesario estar disponibles y animase a adentrarse allí.

Lo que sí puedo atreverme a decir es que sí Io que prevalece es el vínculo y el deseo todo es posible. El destete es una nueva oportunidad siempre para todos los incluidos en las lactancias"

Impulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y Educando

El lema de este año es claro. Habla de impulso como estímulo, pero con base en la empatía y la información, tanto de los profesionales de la salud como de quienes acompañan. Cómo ayudar entonces a quienes están en proceso de "destete": "Acompañar. Sumaría abrazar, sostener, cuidar y apoyar. Disponer el cuerpo caliente, mullido. Informarse, bañar con palabras y nuevos significantes, animarse a atravesar ese movimiento. Todas estas acciones hacia quien desteta y quién deja de tomar la teta.

Como siempre digo...si no es con y entre otros ¿cómo es?.