Organismos de derechos humanos anunciaron convocaron para el 24 de marzo, Día de la Memoria, una caravana en lugar de una marcha a pie.

"Este año, NO MARCHAMOS PERO NOS MOVILIZAMOS EN CARAVANA, vamos en bicicleta, en monopatín, en auto, en moto, cuidándonos manteniendo las distancias, sin bajarnos de los vehículos, pero en la calle nuevamente para seguir construyendo el NUNCA MÁS, y renovando nuestro grito por Memoria, Verdad y Justicia", expresaron Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo - Córdoba, Asociación Civil de Ex Presos Políticos Córdoba, Ex Presos Políticos por la Patria Grande e H.I.J.O.S. Córdoba.

Y agregaron: "Como Organismos de Derechos Humanos siempre abogamos por el derecho a la vida y la salud. Por eso pedimos que movilicemos con los máximos recaudos y siguiendo todos los protocolos del Distanciamientos Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO)".

La caravana se realizará desde las 16.30 en Río Negro y Defensa (Villa El Libertador) y se dirigirá a la rotonda de Ruta 20, Plaza Colón y finaliza en Museo Evita.