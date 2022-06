El promedio de donantes de sangre a nivel país continúa un 10% por debajo de los valores de 2019 y la mitad corresponde a reposición, es decir aquellas personas que se acercan a partir de la necesidad de un familiar o conocido, informó este martes el Ministerio de Salud al conmemorarse el Día Mundial del Donante de Sangre.

"En marzo de 2020 se registró una disminución del 80% de donantes en todo el país, habiéndose conseguido una recuperación de hasta 60% en 2021 en promedio nacional, destacando también que en algunas jurisdicciones la recuperación es mucho menor. Estamos a un 10% para la recuperación a números de 2019", indicaron desde la Dirección de Medicina Transfusional (DMT) de la cartera sanitaria nacional.

Además, se informó que del total de la sangre donada en 2019 el país tenía un 45% de donación voluntaria; en 2020 a pesar del fuerte impacto en la disminución de donantes la proporción aumentó a 55% y en 2021 quedó en 50%.

Esto implica que "sigue existiendo un 50% de donantes de reposición o dirigidos, que es lo que debemos revertir y lograr que el 100% provenga de donantes voluntarios y habituales", consideraron los voceros.

El requerimiento total estimado de donaciones para nuestro país es de 1.200.000 (según OMS) y en 2021 se obtuvieron aproximadamente 825.282 donaciones efectivas de un total de 915.508 donantes atendidos.

Los datos surgen de un informe elaborado por la DMT con información enviada por los Programas Provinciales de Sangre mediante un formato uniforme, que permite evaluar el estado de situación jurisdiccional, nacional y proponer a las autoridades sanitarias acciones y estrategias tendientes a alcanzar los mayores estándares de eficiencia y seguridad.

El Ministerio destacó, además, que "lo importante es que se cubren las demandas de requerimientos; existen algunos requerimientos superiores de grupos especifico, como ser O +, o los grupos más difíciles, como AB – (negativo) entre otros y cuando esto ocurre se trabaja en tal sentido, al igual que las plaquetas para evitar déficit y descartes".

Entre esas medidas se destacan la promoción, la articulación con organizaciones de la sociedad civil y las colectas externas (fuera de los hospitales y otros centros de salud).

La donación es un acto sencillo, rápido, prácticamente indoloro y seguro y puede donar sangre cualquier persona que tenga entre 16 y 65 años, pese más de 50 kilos, se sienta bien de salud, no esté transitando enfermedades que se transmitan por sangre (hepatitis, mal de Chagas, etc.); no haya realizado prácticas sexuales de riesgo en el último año y no se haya realizado durante el último año tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Requisitos básicos

-Si tuviste COVID, deben haber pasado 10 días desde el alta médica

-Haber pasado 72 hs. desde la aplicación de la vacuna contra el COVID-19

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Pesar más de 50 kilos.

-Tener buen estado de salud.

-No tener fiebre ni haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.

-Haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior a la donación.

-Es conveniente desayunar antes de donar.

-Concurrir con DNI.

Impedimientos para la donación

-Temporarios: Embarazo, parto, operación reciente, haber tenido síntomas de COVID en los últimos 30 días.

-Tatuajes y perforaciones realizados en el último año.

-Relaciones sexuales ocasionales o de riesgo en el último año.

Definitivos

-Tener enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, tuberculosis, anemia, hemofilia, úlcera activa, cáncer, trastornos de la coagulación, etc.

-Haber tenido antecedentes de hepatitis C o B, chagas, accidente cerebrovascular, etc.

-Ser usuario de drogas.

-Ser portador del virus VIH.

Recomendaciones

Se puede desayunar antes de donar. El plazo mínimo conveniente entre dos donaciones de sangre es de 2 meses.

Período ventana

Toda la sangre recibida en Hemoterapia es analizada para detectar enfermedades transmisibles. Sin embargo, existe un período llamado “ventana serológica”, que es el tiempo que pasa desde que una persona se infecta hasta que la infección puede ser detectada en el laboratorio. Si una persona dona sangre estando en el período de ventana, la enfermedad no puede detectarse en el laboratorio.

Donar en Córdoba

Gabriel Werenitzy, jefe de Hemoterapia en el Hospital Infantil, dialogó con Canal 10 y manifestó que Córdoba tiene una de las sangres "más seguras" del país, por los estudios a los cuales se la somete.

"Invitamos a la donación que se puede hacer cada 8 semanas. Un total de 4 veces los hombres y 3 veces las mujeres, al año".

"La necesidad de sangre y plaquetas que tenemos en Córdoba es muy amplia. Si no existieran los donantes voluntarios no llegaríamos a cubrir la necesidad de los pacientes".

Campaña municipal

Durante todo el mes de junio la Municipalidad de Córdoba invita a la ciudadanía a la campaña solidaria “Doná Sangre, Doná Vida”.

Quienes deseen donar, pueden acercarse al Banco de Sangre Municipal ubicado en Salta 480, desde las 07:30 hasta las 11:00 horas. Deberán presentar DNI, cédula o pasaporte para realizar el trámite.

Son aptos para donar aquellos ciudadanos que tengan entre 18 y 65 años y pesen más de 50 kilogramos.

Desde la Secretaría de Salud municipal, expresaron que no es necesario asistir en ayunas, y recomiendan desayunar moderadamente y tomar líquidos en abundancia previo a la donación.

Se sugiere, además, haber dormido al menos 6 horas y sentirse en buenas condiciones de salud, sin poseer síntomas de malestar general, fiebre, resfrío o tos.

Por dudas y consultas comunicarse al 427-6240 interno 4474 / 4475.