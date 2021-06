El Día Mundial del Donante de Sangre se conmemora cada 14 de junio. La fecha tiene como objetivo concientizar e impulsar la donación de sangre y sus derivados.

Bajo el lema "Doná sangre para que el mundo siga latiendo", la Organización Mundial de la Salud solicita a los gobierno a fortalecer los sistemas e infraestructuras que permitan aumentar la obtención de sangre de donantes voluntarios y no remunerados.

Debido a la pandemia, la donación de sangre disminuyó considerablemente. Según estimaciones del Banco de Sangre de la UNC el número de donaciones cayó un 50%.

"Esto se debe fundamentalmente al confinamiento y restricciones de circulación por lo que hemos dejado de recolectar sangre en las facultades, como lo hacíamos todas las semanas, y hemos bajado la cantidad de colectas externas en el interior de la Provincia", expresaron a cba24n.com.ar.

Sin embargo, aclararon: "Nuestros donantes habituales y muchos estudiantes han seguido donando en el Banco de Sangre. De a poco vamos retomando colectas en el interior y así estamos recuperando el número de donantes".

El Banco de Sangre de la UNC implementa un sistema con protocolo sanitario. Los donantes voluntarios deben solicitar turno a través de un sitio web, seleccionar hora y fecha de donación, ingresar datos de contacto y recibir la confirmación de turno.

Los donantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentarse con DNI.

- Tener entre 18 y 65 años.

- Pesar más de 50 kilos.

- Estar en buen estado de salud.

- Haber cenado y descansado al menos 6 horas la noche anterior.

- NO concurrir con un ayuno prolongado. Antes de donar, se puede tomar TÉ, CAFÉ O MATE SIN LECHE, JUGOS y GASEOSAS. Se puede comer UNA o DOS tostadas de pan francés con mermelada y/o FRUTAS.

- NO consumir lácteos ni galletas, tampoco criollos ni facturas.

- No haberse realizado tatuajes ni piercings, ni haberse sometido a cirugías en el último año.