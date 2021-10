Así como existen múltiples expresiones de nuestra vida diaria vinculadas a Diego, también hay una fecha insigne del calendario maradoneano. El 30 de octubre es la prueba más nítida de que D10S existe. El nacimiento del jugador-mito, jamás pasará desapercibido, pero este 30 de octubre es el primer cumpleaños del 10 sin el 10. Aunque aún no nos resignemos a su ausencia tan concurrida.

Los hinchas del fútbol argentino no necesitan una fecha, ni un día, ni siquiera un momento, para renovar son amor eterno con "El Pulga". Seguramente se repetirán los actos de homenaje en cada una de las canchas del país. La Liga Profesional, nueva expresión del fútbol argentino, dispuso que a los 10 minutos de cada uno de los partidos, se paren las acciones de juego y haya un minuto de aplausos. Mientras duren los 60 segundos se emitirá en las pantallas una imagen icónica de Diego con la leyenda “Diego Armando Maradona 1960 - ∞". También por los altavoces sonarán las estrofas del tema de Rodrigo “La mano de Dios”. Tampoco las redes podrán contener cada uno de los rituales domésticos de los nadies que lo llorarán en silencio. El #DiegoCumple se convertirá en mucho más que un hashtag. Es un resumen 2.Más allá de sus errores y miserias, como tenemos todos, Diego siempre cumplió. No con aquellos que lo lapidaron en vida por sus adicciones y posturas políticamente incorrectas. Diego cumplió con su pueblo, sus raíces y su tierra. Jamás renegó de sus orígenes plebeyos ni de la tierra que lo parió. Nuestra América inconclusa. No pudimos ser los Estados Unidos de América del Sur, pero de nuestras entrañas salió Diego Armando Maradona.

Hay otra pregunta que seguramente no tiene fecha ni tendrá respuesta alguna. Cuándo nació el mito Maradona. ¿Acaso fue cuando defendía a los jubilados, a los pobres, a los trabajadores, a los maestras, a las Islas Malvinas, al bloqueo a Cuba? No nos interesa aquí hurgar en categorías filosóficas respecto del alcance de una palabra que tampoco puede abarcar al héroe de Fiorito. Diego está naciendo cada día en cada uno de los recuerdos que trasciende lo estrictamente deportivo o futbolístico.

Aún nos cuenta interpretar la vida sin él. Canalizar esos sentimientos y esperar lo imposible, al igual que en una cancha. El pueblo siempre supo que no iba a ser eterno. Nos íbamos a la cama sabiendo que podíamos despertarnos con la peor noticia, un mundo sin Maradona. Ahora, a casi un año de su partida física, sabemos que significaba ese 30 de octubre cuando Diego aún no era Maradona. Lo resumió en una sentencia Hernán Coronel, cantante de Mala fama y uno de los referentes de la Cumbia Villera: “Ahora es fácil. Que digan lo que quieran, pero Diego estuvo 15, 20 años haciendo que un país salga de la tristeza, porque no tenía muchas razones de que alegrarse el pobre que está rascando la olla. No tenían más que ver a Maradona salir con la celeste y blanca, que le cause esa emoción a una persona pobre que sólo siente eso cuando es el cumpleaños ”.