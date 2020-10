Una vez controlados los incendios de Córdoba, la lógica pregunta que se hacen todos es si se podrían haber evitado y de qué manera. En torno a esta cuestión, desde Encuentro Vecinal Córdoba están pidiendo por un plan efectivo de prevención.

Así lo explicó María Rosa Marcone, referente del partido, en el móvil de Crónica Matinal de Canal 10:

"El año pasado se ejecutaron 40 millones de pesos menos de lo que estaba presupuestado de lo que se gasta en manejo del fuego en el plan de prevención de incendios, que es principalmente para dar una ayuda a los bomberos y para pagar el APROSS"

En este marco, piden por la presencia de los funcionarios "para que nos expliquen el uso de los fondos". Además, Marcone señaló que creen que no se está haciendo una prevención que integre a la ciudadanía en general.

Por otro lado, la Legisladora advirtió que algunos bomberos han denunciado que no está funcionando el sistema de alerta temprana: "Eso no está activo como estaba hace unos años y es muy importante que vuelva a funcionar y realizar una tarea de prevención con toda la ciudadanía".

Además, la referente de Encuentro Vecinal Córdoba dejó en claro que valoran el trabajo que hace Defensa Civil una vez que los hechos se producen pero "creemos que hay que trabajar en la prevención, en la alerta temprana y la concientización para todos".

Por último, se refirió a aquellos responsables de generar los incendios y señaló: "Deben hacerse cargo de la remediación de los daños causados, hay gente detenida por haber causado los incendios pero no hay datos, no hay información, no hay claridad y nosotros creemos que la transparencia tiene que ser en todo".