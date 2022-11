Jesica Sánchez, esposa del fallecido tras la discusión que tuvo con José Vega, reafirmó este viernes que la victima nunca ejerció violencia, sino que fue el propio Vega quien lo mató intencionalmente.

Vale recordar que ambos se enfrentaron por una pelea que tuvieron sus hijos en la escuela.

En diálogo con Canal 10, expresó: “Vega viene a mi casa y lo atiendo. Me dice que quería hablar con mi marido. Cuando mi marido llega le pasó el recado y sale. Me asomo a la vereda y Vega estaba en la esquina esperándolo. Cuando llego al domicilio de Vega, veo que le dispara a mi marido. Mi marido se agarra y corre para la vuelta. Cuando me acerco, Vega me apunta con el arma en la cabeza y me dice `a vos también te voy a matar´”.

“Yo seguí, no le dije nada, porque quería ver cómo estaba mi marido. Agarré la moto que había quedado tirada en la calle, y me fui para la vuelta. Y ahí lo veo a mi marido tirado en un poste y ya estaba muerto. Me lo habían matado y Vega subió al camión como si nada y se fue”, sostuvo.

Sánchez aseguró que ambas familias se conocían porque son del mismo barrio y que antes no habían tenido problemas. Todo se originó porque su hijo sube una foto a las redes sociales y el hijo de Vega empezó a hacerle bullying.

“Mi marido en ningún momento fue que lo siguió hasta la casa. Están las cámaras de seguridad que lo muestran. Dicen que mi marido llevó el arma y mienten también, que hagan las pericias. Vega tenia el arma, mi marido fue a hablar lo más bien y le disparó”, concluyó.

