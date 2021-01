Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que el parque de atracciones de Disneylandia, situado en el estado de California, se convertirá en un gran centro de vacunación contra el coronavirus tras el cierre de las instalaciones en marzo por la pandemia.

El Gobierno del condado de Orange, al sur de Los Ángeles, señaló que las instalaciones serán el primer punto de vacunación e hizo hincapié en el papel de Disneylandia "para hacer frente a una tarea monumental en el proceso de distribución de vacunas".

"Apreciamos realmente el apoyo de los Bomberos de Orange, nuestras ciudades y nuestros residentes mientras llevamos a cabo las vacunaciones", dijo el presidente en funciones del condado, Andrew Do, en un comunicado citado por la agencia de noticias Europa Press.

Los centros como el que será abierto en el parque de diversiones serán conocidos como "súper POD" y tendrán la capacidad para vacunar a miles de personas cada día, en lo que las autoridades defienden como un incremento de la eficiencia del proceso.

