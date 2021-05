Los docentes de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), entregaron esta mañana un petitorio formal a las autoridades del Gobierno de Córdoba y una carta a los docentes de toda la provincia, solicitando la suspensión momentánea de la presencialidad en las escuelas.

“A primera hora del día vamos a hacer una presentación al gobernador Juan Schiaretti, al ministro de Educación y al ministro de Trabajo. Además, enviamos notas individuales a cada docente con todas las evidencias de los profesionales médicos que avalan nuestro pedido de volver al sistema de clases virtuales, en función al momento muy grave de la pandemia que atravesamos, el nivel de contagios, la baja de edades de contagios, la aparición de nuevas cepas y la cantidad de jóvenes con mayor tiempo en las terapias en un sistema de Salud saturado”, le dijo el secretario Gremial de UEPC, Oscar Ruibal, al programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

Ruibal explicó que buscan que todos los docentes mantengan su voluntad de trabajo, pero de manera virtual, para preservar la salud y la vida de educadores, alumnos y trabajadores de las escuelas.

“Vamos a llevar adelante estas acciones, pero debe quedar en claro que no es una medida de fuerza, no es un paro, no son asambleas y no hay quite de colaboración. Estamos llamando a la mesura, la cordura, la responsabilidad y la solidaridad”, explicó el dirigente gremial.

En ese sentido, detalló que la gravedad de la situación sanitaria amerita acciones y protocolos de muchísimo cuidado que son “difíciles de cumplir en las escuelas”.

“Nos resulta incomprensible la decisión de las autoridades de la Provincia que van en contra de todas las recomendaciones de los especialistas de Salud”, aseguró Ruibal y adelantó que el pedido no tiene un plazo concreto ya que, en la medida en que el sistema de Salud vaya retornando a una situación de mayor normalidad, se podría volver a la presencialidad en las escuelas.