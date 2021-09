En febrero del año próximo la niña Sol –así se la nombra para proteger su identidad- cumplirá siete años. No es posible afirmar si su mamá podrá estar o no con ella, como tampoco si compartirán las navidades. Desde el año 2015, cuando Natalia se separó del padre y lo denunció por cuota alimentaria y régimen de visitas, su vida y sobre todo la de su hijita cambiaron para siempre.

El pasado viernes mantuvieron una videollamada de una hora de duración, porque Natalia vive en Río Tercero y la niña en Bel Ville, en la casa de su abuela paterna, a quien se le entregó la guarda transitoria de la pequeña. “Mi hija llora y me dice: todas las noches le pido a Dios que me lleve con mi mamá, pero parece que no me escucha”, cuenta Natalia. Dos videollamadas por semana, ese es todo el contacto que pueden tener tras la decisión del juzgado que inició de esta manera el proceso de revinculación. En este momento, la abogada que representa a Natalia ha solicitado que el contacto sea presencial, en una reunión supervisada los días sábado durante cuatro horas. Así, tras 2 años sin besar ni abrazar a su hija, comenzaría a retomar el vínculo.

No hace falta ser madre para imaginar el dolor de estar lejos de una hija, durante más de dos años. “No he podido estar con ella ni en las fiestas ni en los cumpleaños, tampoco en una cirugía porque un perro le mordió la cara, ni llevarla a la escuela, nada”, cuenta Natalia Castaño. Tras ser denunciada por el progenitor del cuestionado e indemostrable síndrome de alienación parental y acusada penalmente por “obstaculizar el vínculo”, Natalia pasó ocho meses sin tener ningún contacto con su hija. Posteriormente, las autoridades judiciales y la Unidad local de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) de Río Tercero ordenaron el proceso de revinculación.

Teniendo en cuenta que Natalia está capacitada para cuidar a su hija, como lo hizo siempre, la situación es incomprensible, absurda. Numerosas personas expertas en derecho, medicina, psicología, trabajo social y derechos humanos van mucho más allá: “Es violencia, de varios tipos y modalidades”, coinciden. Violencia de género, porque Natalia, antes de separarse, ya había denunciado a su expareja por maltrato. Violencia económica, porque ha estado sola para mantener a su hija y actualmente no puede trasladarse a Bell Ville en un viaje que implicaría más de seis horas y pagando a la acompañante terapéutica que debería estar siempre presente en las visitas. Violencia en más una institución, porque ponen en duda su palabra y la tildan de loca. Violencia judicial, porque las pericias psicológicas han demostrado que ella está en perfectas condiciones para cuidar a su hija, a pesar del estrés que le ha provocado toda esta situación, mientras que el padre ha sido diagnosticado por trastornos graves de la personalidad, y sin embargo la Jueza no le restituye a su hija.

El inicio de la violencia

Natalia Castaño vivía y trabajaba en la ciudad de Córdoba. Conoció al que hoy es su expareja, entablaron una relación y en 2014 se fueron a vivir juntos a Bell Ville, donde reside la familia de él. Ya durante el embarazo de Sol comenzaron las agresiones, los gritos, los controles. Natalia lo denunció, le impusieron restricciones y decidió separarse. Con su bebé de nueve meses en brazos llegó a Río Tercero con la esperanza de comenzar una nueva vida junto a su familia.

La paz duró poco. El progenitor tenía derecho a visitar a la niña dos fines de semana por mes, “pero aparecía cuando quería o directamente no venía”, recuerda Natalia. Sol crecía en un ambiente de amor con su madre, la abuela, el abuelo, y en contacto también con su tía, que vive en Buenos Aires, y sus dos tíos que residen en Córdoba. Pasaba el verano en la pileta y el resto del año en el jardín. La vida normal de una chiquita, aunque sin la presencia regular y afectuosa del padre. “Abúpapá, le decía a mi papá y es lógico en una niña tan pequeña que lo quiere y lo toma como referente, sobre todo después de la muerte de mi mamá”, dice Natalia. Es probable que esto, sumado a la negativa de Sol a irse con el padre, provocaran que sea acusada de negar la existencia del progenitor e impedir el vínculo. “La trabajadora social, la policía y los vecinos son testigos de que cuando yo le armaba el bolso, la vestía y la preparaba para un fin de semana con su padre la niña se ponía a llorar, gritaba, se sacaba las zapatillas, no quería saber nada con irse. Una vez entró una policía y al ver la escena se enojó: ¡Esa nena está sufriendo, no van a hacer nada! dijo increpando a la técnica del juzgado”.

¿Y el interés superior de la niña?

Pero las cosas iban a ponerse mucho peor. Natalia se dio cuenta que tras pasar el fin de semana con el progenitor la chiquita volvía mal. “Lloraba mucho, decía que no quería ir nunca más, me contaba de unos juegos que le hacía el padre…” y ya no puede seguir hablando. Respira hondo, se seca las lágrimas y detalla los daños en el cuerpito de su hija -espeluznantes- que las instituciones de salud pudieron comprobar.

Hay informes de médicas particulares, del Hospital de Río Tercero, del Hospital de Niños de Córdoba, de psicólogas, del Programa de abordaje de Abuso Sexual y Consumo de Sustancias…Todos coinciden: Sol es víctima de abuso sexual por parte de su progenitor. Todo consta en la denuncia. Pero el hombre sigue viviendo en Bell Ville,

Tras idas y venidas entre el juzgado de Familia, la SeNAF,el Polo de la Mujer, la psicóloga, el fuero penal y las denuncias cruzadas, Sol fue entregada en custodia transitoria a la abuela paterna, por decisión de Romina Sánchez Torassa, titular del Juzgado de 1ra Instancia y 1ra Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero. “Esa mañana la dejé como siempre en el jardín. Después me enteré que me habían arrancado a mi niña, se la habían llevado a Bell Ville a la casa de su abuela, donde al principio también vivía su padre”, relata Natalia con la voz quebrada y ya no puede contener las lágrimas. Fue el 23 de septiembre de 2019.

Jorge Volnovich, médico psicoanalista y especialista en intervención con niñas y niños abusados, advierte que “cargan con tres infiernos: el de la familia o contexto donde sufre el abuso, el de las instituciones encargadas de protegerlos y el de la sociedad, que termina por estigmatizarlos. Se trata de un flagelo que nos involucra a todxs. El sufrimiento de unxs y la impunidad de otrxs pueden cesar si dejamos de ser indiferentes.”

Como una acción más contra esa indiferencia, la semana pasada se realizó una conferencia de prensa impulsada por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y con el acompañamiento de María Elena Naddeo, Liliana Hendel, Dora Barrancos, Diana Maffía, Enrique Stola, Carlos Rozanski, entre otras personas que aportaron su saber y su compromiso para que cesen las violaciones a los derechos humanos y los abusos. Allí, la esperanza se expresó con firmeza: El Poder Judicial tiene la obligación de proteger a la niña y debe resolver cuanto antes la situación familiar. Es decir, garantizar los derechos de la niña y su deseo expreso de estar con su mamá.