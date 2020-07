En un video que se viralizó en las redes, dueños de gimnasios autoconvocados llaman a una marcha pidiendo que el COE habilite la reapertura de los locales.

Tras que se anunciara la habilitación de bares y restaurantes, un dueño de un gimnasio criticó la medida en la cuenta de Instagram @indoorplaza. "Pareciera ser que es más indispensable ir a tomar una cerveza en un bar que venir a mejorar la calidad de vida en un gimnasio. No tengo nada en contra de los bares, pero debería haber una prioridad", inició.

"Los médicos del COE aducen que no podemos trabajar porque amontonamos gente, nos pidieron una persona cada 20 metros cuadrados y aceptamos. Y no les bastó. Aducen que el ejercicio físico provoca una demanda de oxígeno y genera una exhalación muy profunda. Hablan desde la ignorancia. ¿Por qué no se acercan y hablan con nosotros y ven cómo hacer para que podamos trabajar?", se cuestionó.

Y agregó: "Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sueldo. ¿Qué puede entender un político de lo que significa llevar una PyME adelante? ¿Qué pueden entender de correr el riesgo de tirar a la basura años y años de trabajo? Hace 108 días que no generamos un peso. Si esperamos la vacuna, nos fundimos todos", explicó.

Con esos argumentos, es que convocaron a una marcha para este viernes a las 11 en el COE central, pidiendo por la reapertura de los establecimientos.

En diálogo con Canal 10, desde la Cámara de Gimnasios no garantizan una cuarentena total, ya que afirman que algún local podría abrir por su propia cuenta y volver a trabajar, ante la necesidad de recuperar la clientela y generar un ingreso económico.

"Es absolutamente necesario que el Gobierno anuncie una apertura por lo menos del interior hacia la capital, de manera inminente. La gente necesita trabajar y muchos están pensando en reabrir sus puertas aún no estando habilitados", indicó Noelia Minato, representante de la cámara que nuclea a la actividad, a Crónica matinal.

En el interior ya se habilitaron ejercicios tales como danza, yoga y pilates. "Eso no se replicó en la capital, seguimos sin entender. Estamos desconcertados, y los gimnasios que hace tiempo venimos en agenda, seguimos sin abrir. Desconocemos cuáles son las razones. Es necesario que el COE tome medidas para que los gimnasios abran con los protocolos y los procedimientos pertinentes para evitar que pueda haber contagios en lugares que no estén habilitados", afirmó Minato.

"Desde el gimnasio más pequeño al más grande necesitan abrir. Son emprendimientos o pequeñas PyMEs, y todos tienen los costos fijos corriendo, los alquileres corriendo, y ya no los pueden seguir sosteniendo", lamentó.