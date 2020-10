Informe Jorge Vasalo - AM580 - Testimonios juicio al terrorismo de Estado - Causa Diedrichs Herrera by cba24n.com.ar

Ayer, miércoles 14, se llevó a cabo la sexta audiencia en el marco del decimosegundo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, en el que se juzga la denominada Causa Diedrichs–Herrera.

Con cuatro nuevos testimonios, se completó otra jornada en el proceso en el que el Tribunal Federal Oral 1 de Córdoba que buscará dilucidar crímenes ocurridos entre marzo y septiembre de 1976 en Córdoba, durante la última dictadura cívico-militar.

Declararon Claudio y Carlos Torres, hermanos de Gustavo Daniel Torres, joven que era alumno del colegio Manuel Belgrano y que tenía apenas 16 años cuando fue detenido y desaparecido en mayo de 1976 por su militancia política en la Juventud Guevarista. Ambos aportaron detalles sobre la vida y la participación política de Gustavo, hasta el momento de su secuestro.

Por otra parte, desde Israel y mediante videoconferencia, declaró Mónica Sandra Solodky, esposa de Hugo Donemberg, secuestrado y desaparecido en su departamento de barrio Alberdi el 29 de abril de 1976.

Solodky contó que en aquel momento ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), mientras ella estudiaba Asistencia Social y él Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Al momento del secuestro de su compañero, la mujer estaba cursando los últimos días de embarazo del hijo de ambos, que terminó naciendo en Israel a donde ella debió exiliarse con la ayuda de su padre, pocos días después de la desaparición de Donemberg.

Solodky contó que ella recién pudo conocer algún detalle sobre la muerte de su esposo mediante el testimonio de una testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad que se efectuó en 2013. La mujer lo reconoció a través de una foto y lo identificó como “el chico judío que murió estaqueado al sol en La Perla”

“Fue la primera vez que escuché algo de Hugo, fue fuerte y doloroso, pero todavía no sé todo. Hace 44 años que busco la verdad, todavía quiero saber qué pasó con Hugo desde que se lo llevaron de casa. No puedo entender que no haya registros de todos los crímenes y barbaridades que hicieron”, expresó Solodky conmovida ante el Tribunal.

Finalmente, prestó declaración el músico Horacio Sosa, quien declaró acerca de la desaparición de Miguel Ángel “Coqui” Arias, quien militaba en las Fuerzas Argentinas de Liberación 22 de agosto (FAL22).

Sosa, que era compañero curso de Arias en el colegio Loreto, pudo dar detalles de su relación con él y de las características del joven también detenido y desaparecido en 1976.

El juicio por las causas Diedrichs y Herrera, tendrá su próxima audiencia el miércoles 21 de octubre desde las 10 de la mañana.

En el proceso, hay un total de 18 imputados, 43 víctimas y está previsto que declaren 38 testigos. Se juzgan hechos ocurridos entre el 29 de junio al 15 de agosto de 1976 y la causa Herrera, entre el 26 de marzo al 10 de septiembre de 1976.