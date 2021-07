Dyhzy, hijo del presidente Alberto Fernández, anunció este miércoles que tramitará su DNI no binario dado que, tal como contó en sus redes sociales, no se considera hombre ni se siente identificado con el nombre que aparece escrito en su actual documento de identidad.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, expresó en un vivo de Instagram, tras celebrar la presentación de los nuevos DNI que reconocen las identidades no binarias, llevada a cabo este miércoles por el Gobierno Nacional en el Museo del Bicentenario.

En un vivo para sus seguidores, remarcó que aunque se necesitará tiempo para que este cambio se naturalice, ya que la gente "tiene que deconstruirse", resulta importante que el Estado dé el primer paso en reconocer este tipo de derechos.

Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario", ejemplificó, aunque reconoció que "obviamente que existe gente del mal: transfóbica, homofóbica”, que sigue resistiendo estos avances.

Durante el vivo, Dyhzy, quien ya había expresado con anterioridad que tramitaría el nuevo DNI apenas sea posible, respondió a la consulta de un usuario que le preguntó si "no binarie" significaba que "no te identificás con ningún género". “Hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”, respondió.