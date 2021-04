El Chapulín Colorado sorprende limpiando vidrios en Alta Córdoba

Las personas que transitan por la esquina de Jerónimo Córtes y Juan B Justo, en barrio Alta Córdoba, no pueden evitar soltar una sonrisa cuando ven al Chapulín Colorado con su chipote chillón.

El inmortal personaje de Roberto Gómez Bolaños toma vida en la capital cordobesa. "Síganme los buenos", grita este Chapulín para invitar a limpiar los vidrios de los autos.

Ante la cámara de Canal 10 Javier López Medrano explica que se puso las antenitas de vinil para recorrer los festivales hasta que llegó la pandemia.

"Hace un mes me quedé si laburo y no me quedó otra que rebuscármela para tener la moneda día a día. Por eso vine a pararme en la esquina a limpiar vidrios", dice.

Pero mientras espera conseguir un trabajo mejor asegura que no nunca dejará el traje con el corazón amarillo en el centro. "Esto del Chapulín siempre lo voy a hacer, lo tomo como un cable a tierra", asegura.