El clásico restaurante de cocina italiana, La Mamma, decidió cerrar sus puertas.

Enclavado desde hace 38 años en la Cañada, Figueroa Alcorta 270, el local no soportó la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Uno de sus dueños, Juan de Dios Castro, explicó en La Voz: “La situación estaba muy difícil. Es inviable mantener un negocio así. Además la actividad venía muy deprimida desde el 2018. Se ha vuelto muy difícil, no creo que tenga una salida”.

El local gastronómico, distinguido por la calidad de sus pastas caseras, pese a intentar amoldarse a nuevas modalidades de venta como el sistema de delivery o take away, no pudo sobrellevar el golpe que afecta a muchos de ese rubro.

La sucursal de Rafael Núñez, irá por el mismo camino.

Ahora, sin marcha atrás en la decisión, buscan cómo reinventarse.