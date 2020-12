Este martes a las 16 horas está previsto que inicie el debate por el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la Cámara de Senadores.

Sin embargo, militantes contra y a favor del proyecto ya comenzaron a congregarse en los alrededores del Congreso de la Nación.

"A pocas horas de la votación más esperada de fin de año, todo está muy cabeza a cabeza. Hay un panorama donde no solo influye lo que piensan los senadoras y senadores también estamos atravesados por un contexto político", afirmó la periodista Martina Garbarz.

Diversas fuentes parlamentarias sostienen que Mauricio Macri o Juntos por el Cambio intenten cambiar los votos de varios senadores del bloque con el fin de "quitar" la victoria política del Frente de Todos.

"Hay senadores y senadoras que no tienen definido su voto o no lo dicen por miedo a escraches. Si hay un empate, sería un escenario casi cinematográfico. Fuentes cercanas a Cristina Fernández dicen que ella no desea desempatar.", agregó.