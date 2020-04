Un equipo de expertos del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) del Conicet diseñó un dispositivo de asistencia respiratoria, capaz de ser utilizado por el sistema sanitario nacional en pacientes que hayan contraído coronavirus, informó el organismo.



Este proyecto se enmarca en que uno de los riesgos que enfrenta el país es la sobre exigencia y el consecuente colapso de los centros de atención médica, en caso de darse un recrudecimiento en la propagación viral, dada la escasez de equipos e insumos para atender los contagios de forma masiva.



Según explican desde el IAR, por ahora no se aconseja su uso para pacientes en estado extremo que requieran intubación, pero su disponibilidad permitiría liberar los respiradores más complejos para esa necesidad.



Los ventiladores no invasivos constan de un motor controlado electrónicamente que genera el flujo de aire, y una serie de reguladores de temperatura, composición y calidad del oxígeno.



Para casos de baja gravedad, se aplican utilizando una mascarilla oronasal, es decir en la boca y nariz del paciente y, en situaciones de mediana gravedad, con la colocación de un casco inflable.



Mediante una microcomputadora incorporada al sistema, se monitorean las distintas variables y parámetros operacionales y de darse alguna falla se dispara una alarma.



Asimismo, una interfaz con el paciente conectado permite determinar los parámetros clínicos para ser evaluados por los profesionales de la salud encargados de su control.



Según especificaron desde el IAR, el desarrollo –cuyo primer piloto completo fue financiado por el Conicet La Plata– cumple con los requerimientos técnicos dispuestos por las carteras nacionales de Ciencia y Salud, y el último paso antes de poder producirlo a mayor escala es el testeo de su funcionamiento y aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



Debido a la demanda mundial, actualmente no hay stock de mercado de dispositivos similares, y aquellos que se consiguen en algunos casos triplican el costo que supone la producción del que desarrolla el IAR.



Finalmente, el Conicet detalló que una vez validado, podrá no sólo aplicarse para luchar con la pandemia actual, sino que puede ser útil para equipar centros médicos de mediana complejidad y mejorar las prestaciones del sistema de salud.

