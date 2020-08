El presidente Alberto Fernández volvió a cruzar al exmandatario Mauricio Macri debido a versiones cruzadas sobre la llamada que mantuvieron el 19 de marzo, antes de declarar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Este domingo, Fernández dijo en entrevista a Radio 10: "me llamó y me recomendó que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tuvieran que morirse”.

“Para él, la economía es mas importante que la gente y yo no quiero eso”, agregó.

Este lunes, Mauricio Macri, se manifestó en sus redes sociales sobre el "valor de la palabra presidencial".

Desmintió al mandatario y dijo: "De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”, señaló y afirmó que “la credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro”.

El presidente redoboló la apuesta y en el acto de inauguración de la renovada Estación Villa Rosa dijo: "Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene, y que se caiga lo que se tenga que caer, y que se enfermen los que se tengan que enfermedad, y que se mueran los que se tengan que morir; yo preferí preservar la salud de la gente antes que ganar un peso mas".