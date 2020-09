Elizabeth "La Negra" Vernaci, conductora de radio, habló este jueves en su programa en Radio Pop de Buenos Aires de la muerte de su padre por coronavirus ,quien falleció el pasado martes.

El hombre tenia enfermedades preexistentes y luego contrajo el Covid, lo que desató el peor desenlance.

“Les quiero agradecer a ustedes todo lo que han hecho. Pasé una situación muy difícil lamentablemente. Como los oyentes son como una familia hay que terminar contándoles, la semana pasada se murió mi papá, después de que estuvimos batallando todo julio y agosto”, expresó.

“Hace muchos años que ya estaba enfermo, era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este. Fuimos pasando distintas circunstancias, salió de la internación de julio, fue a su casa a reponerse de una enfermedad que ya estaba mal. El final era anunciado”.

"Cuando volvió a la casa, el virus entró a la casa, no con él, pero infectó a todos los que estaban al alrededor de mi papá, que tenía por suerte un séquito de enfermeras, cuidadores que les agradezco de corazón. Una de las cuidadoras empieza a sentirse mal, lo internaron el 5 de agosto y dio positivo de covid".

"Desde ese momento no lo vimos más, solo nos comunicábamos por teléfono. Pensábamos llamar de urgencia a un cura, porque no poder estar ahí no es lo mismo y él era muy del opus dei, un poco de rito le iba a venir bien. Aparte, se tienen que ocupar de los pacientes y de contener a los familiares, lo hacen de maravilla".

"Lamentablemente fue decayendo. Cuando ya pensábamos que ya se iba a morir dijimos 'bueno que vaya un cura'. Conseguimos dar con uno, Agustín, y luego vimos que se empezó a recuperar. 'Ves, el cura le hizo bien, hay que creer o reventar', decíamos. Y nos plantearon que si se ponía bien, lo sacaban de la terapia intensiva para que pueda ir a su casa y pasar ahí lo que le quedara. No alcanzó lamentablemente".