Mientras está detenido acusado por el crimen de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género, el cual él mismo confesó haber cometido, Javier Galván amplió su declaración ante la fiscal Jorgelina Gómez.

Felipe Jure, abogado del femicida de Ivana Módica, fue el encargado de hacerle llegar a la fiscal la declaración de su representado. En ella, Galván manifiesta haber actuado "bajo emoción violenta", por impulso y sin medir las consecuencias.

Eso fue lo que el mismo abogado indicó a La Nueva Mañana, además de explicar que Galván está "muy dolido" y arrepentido por lo sucedido y que "se desconoce a sí mismo".

A su vez, el letrado señaló que que le dijo a su representado que si no quería responder algo no lo haga "pero que no mienta". Sin embargo, afirmó que el femicida respondió todas las preguntas hechas por la fiscal Gómez.