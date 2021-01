Uno de los debates que surgen en el marco de la reglamentación y aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo es quiénes llevarán adelante la práctica.

En ese marco, el Hospital Privado de la ciudad de Córdoba anunció mediante un comunicado que aquellas personas que ingresen al nosocomio para realizarse un aborto serán derivados a otro establecimiento que les garantice que se lo harán.

En ese mismo comunicado, afirman que en medio del debate legislativo previo a la aprobación de la Ley, pidieron que la normativa contemple la "objeción de conciencia institucional" que permita a un Hospital a abstenerse a realizar los abortos.

Si bien la IVE no contempla ese concepto en particular, si lo hace con la objeción de conciencia particular para cada profesional, que tiene la libertad de decidir si realiza o no el aborto.

A su vez, desde el Hospital aclararon que no le impedirán a los profesionales de la salud propios de la institución que decidan practicar los abortos.