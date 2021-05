El director del Hospital Rawson de nuestra ciudad, Miguel Díaz, confirmó este lunes que el centro de referencia en la atención de pacientes con coronavirus “tiene una ocupación del 100 por ciento de las camas disponibles”.

“Aunque esto era algo esperable en función a la delicada situación que estamos viviendo, es una situación que preocupa mucho por la gran circulación del virus. Sin llegar todavía al colapso ni a situaciones de desbordes, el resto de los centros de Salud del sistema público también están bajo mucha presión en cuanto a su ocupación”, aseguró Díaz en diálogo con el programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

En ese sentido, el especialista explicó que la situación es muy compleja, que no se internan patologías leves y que cuando llegan nuevos pacientes, se los atiende en un sector de consultorios donde se ha dispuesto un sistema para poder darles contención.

“Los que tienen obras sociales se tratan de derivar a las instituciones de cada una de ellas y los que no tienen cobertura social, se atienden en un lugar de consultorios de atención de pacientes, que es un lugar amplio donde contamos con la instalación de gases medicinales y se ha dispuesto un sistema de atención para tratar de dar una atención adecuada a todos. La dinámica todavía permite que los pacientes que salen de alta hagan que se internen quienes deben hacerlo, el promedio de internación diario es de entre 15 a 20 personas”, explicó Díaz.

Detalle de los internados

Con respecto a la baja de edad en los pacientes afectados por coronavirus, el funcionario provincial explicó que hasta abril el promedio de edad era de 54 años, a principios de mayo bajó un poco hasta los 50 años y que el último corte correspondiente a la semana pasada muestra que la media descendió hasta los 47 años de edad.

“En cuanto al análisis de períodos de internación en varios Centros de Salud, el tiempo de permanencia hospitalaria es de 11 días, no se ha modificado tanto, pero no es una cifra menor y es uno de los elementos que complica el sistema hospitalario. Hoy tenemos 45 personas con Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) y 50 personas con oxígenos de alto flujo, todos en condiciones severas. El resto son pacientes con patología moderadas. Ya no internamos pacientes con sintomatología leve”, detalló Díaz.

Además, el especialista confirmó que hasta el momento no han tenido que optar entre personas para la utilización de respiradores, pero advirtió por el “fuerte impacto en el personal de Salud expuesto a mucha angustia y estrés por la muerte de pacientes y el trabajo continuo”.