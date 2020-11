Luego de los allanamientos a su domicilio y consultorio, este domingo por la tarde Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, habló con la prensa luego de quedar imputado por "homicidio culposo", causa que investiga la justicia por la muerte del ex futbolista, Diego Armando Maradona.

El médico de Maradona fue imputado por homicidio culposo

“Estoy a disposición de la Justicia. Sé lo que hice con Diego y sé como lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía con Diego”, afirmó Luque.

Con lágrimas en sus ojos, el médico personal de Maradona aseguró que siempre trató de estar cerca del astro futbolístico, pero que Diego siempre tenía la última palabra sobre lo que se hacía: "Estuve a todo momento junto a él. Vi mucha gente a la que yo no había visto nunca. Yo soy neurocirujano, Diego odiaba a los médicos. Diego era mi amigo, yo estaba todo el tiempo con él. El necesitaba ayuda, no había forma de entrarle, él tenía autonomía, él decidía".

Además Luque destacó que siempre lo acompañaba a todos lados: "Él decidía todo el tiempo. Yo no podía decirle: ‘Con esto no podés decidir’. Diego era muy difícil. Me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Esa era la relación con Diego. La de un padre con un hijo, la de un padre rebelde, porque no era ni de médico la relación. Yo hacía sugerencias y él aceptaba o no aceptaba. Yo lo acompañaba al médico, lo acompañaba hasta el dentista, porque sino estaba al lado, Diego no se sacaba ni una muela”.

A su vez, declaró sobre el accionar judicial ante su persona: "Me sorprendió, porque cuando Diego fallece llegué al lugar y la fiscalía estaba trabajando. Estuve en todo momento a disposición, como no estuve en el momento ese no me llevaron a declarar. Pero tampoco pensé que éste iba a ser el modo. Es el trabajo, son procedimientos legales que desconozco y no voy a criticar. Estaré completamente a disposición de la Justicia".

Por último se refirió a la muerte del 10 y su dolor: "Estoy muy mal porque se murió mi amigo. Estuve en el entierro, en el velorio, porque él lo quería así. Vi mucha gente que no había visto nunca y después que se diga que no estuve con él, no lo puedo creer".