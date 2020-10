La Real Academia Española (RAE) anunció, a través de su "Observatorio de palabras", que analiza incorporar a su diccionario el pronombre "elle".

La tradicional institución dedicada al estudio de la lengua española definió al término como "un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes".

El Observatorio fue definido por la RAE en su página web como un espacio que "ofrece información sobre palabras y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc.".

La propia institución, advierte que se trata de "información provisional", ya que "no está contemplada aún en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro" y aclaran que "la presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso".

Críticas

"No hay mucho que festejar. Se trata del observatorio que analiza usos y costumbres, esto no implica ingresar en el diccionario, pero además hay que pensar por qué es importante el ingreso a un diccionario que responde a los intereses de la Real Academia Española", analizó la docente, periodista e integrante del Círculo de Lingüistas Feministas, Norma Soto en diálogo con la Agencia Télam.

"El lenguaje inclusivo, el no sexista y no binario crece y avanza 'in situ'. Es decir, dependiendo de cada sociedad y sus avances sociopolíticos. Los cambios van de abajo hacia arriba.El diccionario tiene dos funciones: da legitimidad a las palabras que nosotras utilizamos y legisla porque dice si esto está bien o no, entonces hay que ver a qué precio, con qué etiqueta estamos esperando que la RAE acepte la palabra elles”, advirtió la docente universitaria.

Términos “nuevos”:

Por otra parte, el Observatorio de la RAE también está analizando palabras como: transfobia, ciberataque, porfa, bot, mutear, logear, videollamada, encuarentenar.