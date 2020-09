Pablo Musse, el padre de la joven que falleció de cáncer en Alta Gracia sin poder despedirse de sus seres queridos, responsabilizó de lo ocurrido al presidente Alberto Fernández y al Gobierno de Córdoba.

“Usted los domingos almuerza con la gente que quiere, mi hija el domingo 16/08 no pudo almorzar conmigo, ¿que ironía no? Usted sí, mi hija no. Lamentablemente no vi ni escuche declaraciones de los derechos humanos, violaron el código penal 248, tampoco vi ni escuche al INADI, por maltrato a una persona con capacidades diferentes", afirmó el hombre en una carta abierta que publicó en Facebook.

Musse aseguró que él y su cuñada, Paola Oviedo, fueron tratados como "terroristas" al ser escoltados por "policías de cuatro provincias un trayecto de 900 kilómetros”. A ambos se les impidió ingresar a Córdoba, para despedir a Solange Musse quien se encontraba agonizando en un hospital de Alta Gracia, aludiendo a protocolos de coronavirus.