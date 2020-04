Ingresar hoy a las instalaciones del Club Atlético Barrio Parque produce un torbellino de sensaciones que van de la tristeza a la esperanza. Sus dos gimnasios más grandes han sido preparados por el gobierno provincial para albergar a quien lo necesite en el marco de la lucha contra la pandemia del Covid-19.

En total son unas 170 camas las que se han dispuesto en los espacios donde habitualmente se practica basquet, handball, voley y patín. Allí donde el primer equipo de basquet del club disputa el torneo de segunda división nacional, hoy la jirafas dan espacio a una prolija grilla de camas de una plaza, cada una con su colchón, juego de sábanas, almohada y cubrecama.

"Esto se veía solo en las películas y ahora está acá", reflexiona sin salir del asombro Rubén Jaime, encargado de cuidar las instalaciones del club desde hace 25 años. El trabajador también se ilusiona con que la situación no empeore: "Esperemos que no se tengan que utilizar, que esto pase pronto y que acá vuelva a haber pelotas y no camas".

