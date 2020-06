Este sábado 30 de mayo a las 22 horas se proyecta, por la pantalla de Canal U de los SRT, la cuarta entrega del Ciclo Cine de Mujeres.

El Patalarga, realizado en el 2019, es un film animado apto para todo público y dirigido por la cineasta Mercedes Moreira

Ciclo Cine de Mujeres por Canal U: "El Patalarga"

Sinopsis

En un típico pueblo, los niños son amenazados con la leyenda del temible Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un ventajoso invento para que los niños no molesten a la hora de la siesta. Sin embargo, Teto, Maru y Ramon descubrirán que el Patalarga en realidad sí existe. Contrariamente a su apariencia, el Patalarga es una bellísima persona y entablan un dulce vínculo de afecto. Juntos se aventurarán en la peligrosa misión de liberar al Patalarga del dominio tirano del intendente, en lo que será la aventura de sus vidas. Se enfrentarán solos a un mundo adulto que no los escucha, a un malvado intendente que tiene mucho que perder, y en el camino irán dejando atrás su infancia.