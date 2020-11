El debate por la legalización del aborto en Argentina está en su etapa más crucial. Con el envío del proyecto al Congreso del mismísimo Presidente de la Nación, hoy es una posibilidad mucho más concreta que en 2018.

A causa de un debate tan fuerte, las voces de los dos lados se hacen escuchar. En ese marco, el Portal de Belén se manifestó en contra de la posible legalización.

En representación de la organización religiosa, Rodrigo Agrelo habló en Crónica Matinal de Canal 10: "Nosotros defendemos la vida desde la concepción". Sostuvo que hace 29 años desde el Portal trabajan con mujeres solas en situaciones dramáticas: "El aborto es violencia contra la mujer".

Además, sostuvo que la atención del Presidente hoy debería estar en atender la problemática de la pandemia: "Debería concentrar la totalidad de sus energías en resolver la caída de la actividad económica y el aumento de la pobreza".

Sobre la cantidad de mujeres atendidas en hospitales como consecuencia de abortos clandestinos, Agrelo cuestionó que no sabe de dónde salen esos números. Además, opinó: "No porque determinadas situaciones existan deben ser legalizadas, vemos todos los días en los diarios cómo los casos de violencia contra la mujer se multiplican, ¿a alguien se le ocurriría legalizarla?".

Por otro lado, sobre la educación sexual integral, una iniciativa asociada al proyecto del aborto legal, afirmó:

"Estamos a favor de la educación sexual integral en las escuelas pero no de la ideología de género"

Sobre este tema, agregó que "la ideología de género significa que el Estado asume la potestad de educar en la sexualidad de los hijos sin la participación de sus padres e instaurar un pensamiento único".

Además, el referente el Portal de Belén manifestó: "El proyecto dice que un docente está obligado a enseñarle a un niño que puede enamorarse de su compañerito o su compañerita y en esa enseñanza, que es moral y no biológica, está excluida la familia, que no puede oponerse"

Sin embargo, aclaró que "nosotros no somos quien para juzgar la conducta privada de cada uno, lo que no puede hacer el Estado es imponer un pensamiento único en las escuelas y excluir a los padres, que somos los principales educadores, en un tema tan sensible".

Por último, afirmó que la legalización del aborto sería inconstitucional. Para argumentar esto, cito la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional firmado por la Argentina e incorporado a la legislación interna: "Niño es aquel que ha sido concebido y hasta los 18 años, entonces la legalización del aborto implicaría la vulneración del derecho del niño, con lo cual sería inconstitucional".