“Me faltan unos días pero sé que va a estar todo bien. Me levanto bien todo los días, está todo perfecto, no tengo fiebre, me hacen los controles, me alimento bien. No tengo el sushi, pero no pasa nada. Pero bueno, igual me controlan cada 3 horas”, dijo Ariel, el primer contagiado por el coronavirus en el país en el programa de radio conducido por Jonatan Viale en Radio La Red. Y agregó: “Estoy bárbaro, me siento re bien”.

El hombre de 43 años, que se encuentra actualmente internado en el Sanatorio Agote, de Recoleta, estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus, y también en España. A poco de llegar a Buenos Aires hizo una consulta médica por un cuadro de fiebre, tos y dolor de garganta.

Al momento de atravesar los controles en Ezeiza, el hombre no presentaba ningún síntoma, razón por la cual el protocolo no se activó en el momento. Incluso les tomaron la temperatura a todos los pasajeros.

La intención de Ariel es, según relató, generar tranquilidad en la sociedad con respecto a los efectos del Covid -19. “Me siento muy bien desde le primer momento que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud. La estoy pasando bien y no siento nada. Estoy perfecto”, resaltó Ariel. “Me voy a quedar los 14 días acá y después saldré”, afirmó.

El paciente está aislado desde hace nueve días y, según contó, no sabe cómo contrajo el virus. “No tengo idea cómo me contagié, es que estuve en una exposición de telas muy grande en Milán, después me fui a Nápoles y por último fui a Barcelona”, relató. Al momento de detallar los síntomas que tuvo en el momento de llegar a la clínica, Ariel, dijo: “Cuando entré tenía fiebre muy alta, 39, dolor de garganta y tos”. Y continuó: “Aunque me recuperé rápido, al otro día ya me sentía bien”

“Ahora no tengo contacto con nadie. Nadie puede venir a visitarme. Por ahora me comunico con mi familia por videollamadas”, explicó Ariel.

Según habían explicado desde el Ministerio de Salud, el hecho de que haya viajado desde Italia en primera clase redujo sustantivamente la cantidad de personas a las que pudo haber contagiado. “No tuve contacto con nadie, salvo con mi hermano que me pasó a buscar al aeropuerto, pero lo tienen aislado por seguridad”, confirmó.

Fuente: Infobae.