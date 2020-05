A Pamela Rivero la situación no la sorprendió, porque aduce saber que los profesionales están "expuestos" a poder contagiarse de coronavirus. Es enfermera y, tras dos hisopados, le confirmaron que dio positivo en medio del brote ocurrido en el Hospital Italiano, donde trabaja.

En las últimas horas publicó un video en redes sociales, por un lado para reclamarle al Ministerio de Salud que le realice el hisopado a su hija de dos años y su esposo, y por el otro a modo de descarga porque "estoy muy mal desde lo anímico, con impotencia, incertidumbre y angustia".

A su juicio, la vivencia es "insostenible para la cabeza", aumentada por no saber en qué situación está su familia: "Es una falta de respeto".

"Estoy aislada en mi casa, en una pieza. Solamente salgo al baño, y tengo que desinfectar bien con lavandina. Hoy no sé cómo está mi hija, porque no puedo estar con ella. Me dijeron que iban a venir a las 9 y media (del martes), que era prioridad número uno y no aparecieron", señaló.

Desde su lugar, agradeció apoyos varios pero agregó que "tengo la sensación de querer irme de mi casa", argumentando que "si mi hija y mi esposo son negativos, no los quiero contagiar".

Rivero indicó que hoy sufre "como un resfrío, pérdida de olfato y gusto", además de sentirse "cansada".

“No todos pueden cursar la enfermedad como yo. Cuiden a su familia, a sus adultos mayores”, concluyó.