Jorge Castillo, el "Rey de La Salada", respondió a las críticas de las cámaras de comercios tras anunciar su proyecto de instalar una feria de compras sobre la autopista Córdoba - Rosario.

El Rey de La Salada planea abrir una feria sobre la autopista Córdoba - Rosario

"No se pueden oponer si no vieron el proyecto. Es mentira que no pagamos los impuestos. Sino no podríamos trabajar en Cuyo o Capital", afirmó en Pensavalle Informa.

Días atrás, la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y la Cámara de Comercio de Córdoba rechazaron el anuncio.

"No es una feria de microemprendedores o productores. Es una empresa que se viene a instalar a un predio con un sinfín de infracciones y hasta algunos delitos donde se benefician unos pocos", expresó Ezequiel Cerezo, titular de Fedecom, a Radio Universidad.

La Cámara de Comercio de Córdoba se opone a una posible "La Salada" en la provincia

El ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia, Eduardo Accastello, dijo: "En Córdoba no hay ni va a haber lugar para emprendimientos comerciales al margen de la ley".

Castillo afirmó: "(A La Salada) la discriminan porque somos todos negritos ahí". Sobre las declaraciones de Acastello remarcó: "a los comerciantes les pica y los políticos tienen que decir algo para la gilada".

"Me tienen sin cuidado lo que digan y menos las cámaras de comercio. Córdoba y Santa Fe son los principales compradores de La Salada. Esa mercadería que compran allá en su mayoría la cobran en una fortuna", sentenció.