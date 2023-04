La semana pasada reapareció tras un tiempo de descanso, el “Sol” de México, Luis Miguel, y dejó sorprendido a seguidores y al público en general por su nuevo aspecto físico: después de pasar muchos años con sobrepeso, el cantante se mostró muy delgado, mientras estaba de vacaciones en la ciudad de Marbella, en España.

De inmediato comenzaron los rumores sobre su estado de salud, y se informó que el músico logró bajar más de 20 kilos con un régimen alimentario muy de moda, que es el ayuno intermitente. Se trata de una técnica polémica entre los nutricionistas, porque muchos de ellos están a favor, pero otros lo consideran sumemente peligroso.

Años atrás, el artista habló de la obesidad y dijo que la obesidad es una enfermedad que acarrea terribles riesgos. "Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”, habría objetado Luis Miguel, según el programa televisivo español El Hormiguero.

El ayuno intermitente gana cada vez más adeptos como un recurso efectivo para bajar de peso. Sin embargo, desde hace años que este tipo de dieta genera un intenso debate académico entre los expertos en nutrición, con detractores y defensores.

En qué consiste el ayuno intermitente

Este método para bajar de peso consiste en ingerir alimentos durante un corto período y ayunar varias horas diarias, y asegura que esta restricción horaria puede desencadenar un cambio metabólico en el organismo y, así, favorecer el adelgazamiento.

“El ayuno intermitente, es decir, el alternar períodos de 14, 18 y hasta 24 horas sin comer, con una ventana horaria de comidas, donde se haga ingesta de alimentos, parece ser hoy la gran novedad para adelgazar y está muy de moda”, explicó la licenciada en Nutrición Carina Grivarello a cba24n.com.ar

“La realidad es que es un método milenario para algunas culturas, ya sea por motivos religiosos o de salud, y que sea usado también hace un par de décadas para bajar de peso, pero que luego dejó de recomendarse”, por los riesgos que puede conllevar, explicó la especialista.

Y agregó: “Hoy vuelve a ser la estrella, con el plus de que en la época de las redes sociales todo el mundo tiene acceso a todo tipo de información y aparecen influencer famosos e incluso gurúes de la alimentación que lo muestran como la gran solución”, añadió Grivarello.

La especialista señaló a este medio que el ayuno se asocia a cambios metabólicos que favorecen el descenso de peso, también en una mayor longevidad y está relacionado con una menor incidencia de enfermedades. “Durante el ayuno las células agotan las reservas de energía y emplean las grasas en su lugar. Por eso también ayuda a bajar de peso”, señaló.

No obstante, la nutricionista sostuvo que "los beneficios a largo plazo de esta práctica son muy dispares y los estudios aún no son concluyentes.¿Ahora yo pregunto, y si después de ayunar, comer cualquier cosa sirve?

Y si la pasas mal durante los periodos de ayuno. ¿Y si no es algo que puedes implementar toda tu vida, cómo vas a mantener el peso que bajaste? Por lo tanto, no es una recomendación generalizada", detalló Grivarello.

Luego explicó que “ayunar por sí sólo no adelgaza, tienen que estar dentro de un tratamiento profesional como parte de una estrategia concreta y personalizada y con seguimiento. Recién ahí podemos valorar el ayuno como una alternativa y al ayuno nocturno, ese intervalo en el que estamos sin comer desde la cena hasta la primera comida del día siguiente”, consideró la profesional.

Los peligro del ayuno intermitente

Según indicó Grivarello son varios los riesgos a tener en cuenta cuando se decide hacer un ayuno intermitente. “Ayunar puede tener un impacto negativo en lo anímico y si no está bien planteado, también se ha observado mayor apetito e incluso compulsión por comer”.

Y hay algo más grave, de acuerdo a lo que explicó: “el mensaje de no comer nos lleva el viejo concepto de que para adelgazar hay que cerrar la boca. Grave error no funciona aísla frustra. El mensaje de no comer es particularmente peligroso para quienes tienen trastornos de la conducta alimentaria, es como decirle a alguien que tiene anorexia que no comer durante muchas horas o saltearse comidas está bien y es bueno”, remarcó la nutricionista.

Y apuntó directamente contra eso, al sostener que “se está dando un mensaje en muchos casos irresponsable y liviano de una estrategia terapéutica que no es válida para todos. Como siempre digo, no todo es para todos y no hay soluciones mágicas. Si quieres o necesitas bajar de peso, consulta siempre con tu nutricionista y hacerlo con acompañamiento”, cerró Grivarello.

