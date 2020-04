El SUOEM analiza acudir a la justicia por los recortes en jubilaciones - AM580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Ante el recorte de jubilaciones del diez por ciento previsto por el gobierno provincial para los haberes mas altos, lo que afectaría a unos 9 mil jubilados de Córdoba desde abril y por cuatro meses, desde el Suoem analizan una presentación en la justicia para evitar la reducción.

"Hemos puesto todo en manos de los abogados. Ellos estudiarán el caso y si corresponde, lo haremos", indicó Manolo Ávila, secretario adjunto de la comisión de jubilados del sindicato.

La medida afectaría a entre un 30 y un 40 por ciento de los jubilados municipales. "Los mayores somos los más atacados por la pandemia, y este tipo de cosas generan temor y preocupación", expresó.

Relacionada. Las jubilaciones de judiciales, exentas del recorte en Córdoba

El gremialista agregó que a pesar de los recortes, no habrá manifestaciones ni una escalada del conflicto. "Nosotros no vamos a andar saliendo. No vamos a tomar actitudes que puedan afectar primero a afectar al resto de la sociedad, y después a nosotros mismos", adelantó.

El recorte durará durante cuatro meses, según el decreto del gobierno provincial. "El gobernador le puso un punto final. Creemos que después de eso volverá todo a la normalidad, creemos, porque nadie está seguro de cuándo y cómo será la normalidad", concluyó.