Con el smartphone de Vamos al Móvil entrevistamos a tres profesionales de las radios de los SRT para conocer cómo cambió sus producciones y su labor cotidiana la irrupción de la pandemia.



Si bien todos coinciden en que desde todo punto de vista es un hecho inédito, les ha impactado de distinta manera en su tarea profesional la cual se focaliza en informar y entretener.



Mario Pensavalle, quien conduce Pensavalle Informa en la primera mañana de Radio Universidad, desarrolla su tarea íntegramente desde su domicilio desde el 18 de marzo, y si bien señala que no es la primera vez que conduce su programa desde exteriores, remarca que la crisis provocada por el Coronavirus no tiene precedentes en sus 41 años de labor profesional y que ha elevado los niveles de exigencia periodística porque "así es cuando está en juego la vida".



Rebeca Bortoletto, conductora de Entre Nosotros Rebeca en las mañanas de la emisora universitaria, coincide en lo singular de esta etapa que desafía sus 40 años de experiencia profesional. El cambio más visible que trajo a su espacio la pandemia lo constituye el hecho de que debieron reducir la presencia en el estudio de los habituales integrantes del equipo, así de ocho participantes estables, solo quedaron tres y los restantes llevan a cabo sus intervenciones desde sus domicilios. Sobre la exigencia de precisión en la información que demanda esta realidad Rebeca señala: "nos apoyamos en la tradición periodística de Radio Universidad".



En la FM del multimedio 102.3 Más que Música también impacta la exigencia del distanciamiento social preventivo y obligatorio. En este sentido uno de los espacios más afectados es "Un abrazazo", cuya conductora Gabriela Estofán admite que "hasta el nombre remite a algo que hoy no podemos hacer". Se trata de un programa dedicado a la difusión de artistas independientes basado en su participación en vivo en los estudios de la radio, una modalidad que tampoco es factible, por lo cual Gabriela revela que los músicos locales siguen participando del ciclo pero enviando sus producciones grabadas especialmente para ser difundidas en la radio lo cual es importante porque les permite a la vez cobrar los ingresos a SADAIC.



