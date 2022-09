Una banda de delincuentes intentaron asaltar un comercio en la localidad sureña de Elena, disfrazados de efectivos de la Policía de Córdoba.

El "montaje" era casi de película: "Hasta orden de allanamiento tenían", expresó Ariel Giordano, dueño del local de ropa que sufrió el intento de asalto, a Pensavalle Informa de Radio Universidad.

"Mi empleada me llama para decir que estaba la Policía de Córdoba y que iban a hacer un allanamiento. Me demoré en salir porque me pareció extraño desde un principio, tendría que haber sido la policía de Elena".

"Hace tres meses tuvimos un asalto con la misma modalidad. En esa oportunidad estaba mi empleada y mi mujer, las dejaron atadas. Ayer fue el mismo proceso, porque llegan y preguntan por mi. Yo llamé a la Policía de inmediato. Como me demoraba en salir se impacientaron y me fueron a buscar a mi casa", expresó.

Giordano detalló que los delincuentes tenían hasta una falsa orden de allanamiento.

"Agradezco que haya llegado el móvil de la policía de Elena, sino no se qué habría pasado", destacó.

Cuando los efectivos locales les piden las identificaciones a los "supuestos policías", les dicen que se habían olvidado la papelería en el auto. Les obligaron a quitarse los barbijos para poder ser identificados.

El momento de mayor tensión fue cuando uno de los ladrones le apunta con el arma a un policía "verdadero": "Lo tomaron como escudo humano, apuntándole a la cabeza", manifestó Giordano.

Tiroteo y un delincuente internado

En medio del tiroteo dos ladrones lograron darse a la fuga junto a otro que los esperaba fuera del comercio. En tanto que el herido fue capturado y se encuentra detenido.

La policía dispuso un operativo cerrojo sobre la Ruta E90 y la Autovía 36 y la Ruta 158 para acorralar a los ladrones que se llevaron una camioneta Toyota de la Municipalidad de Elena y camioneta Chevrolet Tracker blanca con calcomanías de las Islas Malvinas.

Horas más tarde el Ministerio Público Fiscal informó que el operativo terminó con un intercambio de disparos entre los ladrones y los policías en Tancacha.

Después del tiroteo un supuesto delincuente terminó herido gravemente e internado en el Hospital de Río Tercero, y el otro detenido.

Trabaja en esa localidad la Fiscalía del Primer Turno de Río Tercero a cargo de Paula Buera.

