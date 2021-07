El presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), Javier Prida, aseguró que la Argentina puede "hasta quintuplicar" las exportación de huevos y derivados en los próximos años.

Prida, en una entrevista con Télam, dijo que el principal problema que enfrentan es la falta de financiamiento para potenciar el mercado exportador.

El titular de la Capia también ponderó la decisión del Gobierno nacional de eliminar retenciones a productos del sector y subrayó la importancia de terminar de lograr la apertura de los mercados de India y China.

Asimismo Prida señaló que “estamos mejor que en marzo de este año, pero peor que en marzo del 2020. Estamos mejor porque los commodities bajaron un poquito, se achicó la oferta y porque la gente se refugio más con bolsillos débiles en productos más económicos y nutritivos, como los huevos. Pero estamos peor porque el año pasado, porque a pesar de que teníamos menores ventas, vendíamos por encima de la línea de flotación. Teníamos algo de rentabilidad. A pesar de las mejoras que hay, todavía no alcanzamos el nivel de rentabilidad necesario.”

“El crecimiento del precio de los commodities, y con Precios Cuidados y Máximos. Sobre todo, Precios Máximos fue un problema muy complejo, porque durante 15 meses tuvimos una recomposición en precio del 5,5% y del 23,3% en Precios Cuidados todo el año” dijo el titular de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia)

Finalmente Prida señaló que “el Gobierno nos bajó las retenciones a 0% en lo que es huevo procesado, medida muy inteligente y en lo que es huevo con cáscara también, que las eliminó la semana pasada. Con eso estamos más cerca de los objetivos. Lo que nos está faltando es financiamiento. Si logramos financiamiento podemos crear por cada contenedor de huevo que saquemos entre 4 y 5 puestos de trabajo. Creemos que podemos sacar no menos de 20 contenedores de huevos al mes, solamente en huevos cáscara. Estamos hablando que Argentina produce 33 millones de huevos por día y en un contenedor se está exportando 400.000 huevos. Eso no mueve la aguja en el mercado interno”, concluyó el empresario y agregó “muchas empresas quebraron y quedaron en el camino. Los que están vivos, están heridos de bala. Para exportar y recuperar dinero y cobrarlo, se necesitan plazos de cinco a seis meses. Entonces, si no existe financiamiento es imposible llegar. Necesitamos financiamiento para exportar. Queremos créditos en dólares porque nosotros cobramos en dólares. Nos dan dólares y devolvemos dólares.”