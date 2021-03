Este jueves, la Provincia de Córdoba alcanzó la marca de los 100 mil vacunados contra el coronavirus.

Elsa fue la persona numero 100 mil en ser vacunada. La mujer tiene 91 años y concurrió este jueves al Centro de Convenciones, en el marco de la vacunación a mayores de 70 años.

Con alegría, Elsa afirmó: “Le tengo mucha fe a la vacuna, siento que no me voy a enfermar nunca. Fue duro el encierro. Yo hacía yoga, salía con mis amigas y tuve que dejar todo eso. En la pandemia me he cuidado muchísimo y me seguiré cuidando a partir de ahora. Pero ya me siento distinta con la vacuna”.

“Tenemos una estrategia en donde el indicador de velocidad de la vacunación es clave, y es por eso que es muy importante en cuanto se reciben las vacunas en nuestro territorio rápidamente poder aplicarlas, no solamente en la Capital sino también en el interior", expresó la secretaria de Promoción y Prevención de la salud, Gabriela Barbás.