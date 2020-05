Emeterio Farías por situación de bandas de cuarteto y clubes- AM 580 / Entre Nosotros Rebeca by cba24n.com.ar

Por la pandemia, todas las actividades que rodean a los espectáculos nocturnos están en pausa y no tiene fecha previsible de regreso.

Emeterio Farías, mánager de bandas de cuarteto, dijo a radio Universidad: "Mucha gente vive alrededor de los bailes. Si tenemos en cuenta la gente que trabaja en expendio de bebidas, controles, adicionales, boleteros, naranjitas que cuidan autos, choripaneros, es mucha la gente. Es una industria muy grande", explicó.

"No tenemos fecha de vuelta. Estoy totalmente de acuerdo con el Presidente cuando dice que primero está la salud. Ante eso no podemos quejarnos. Obviamente la situación es caótica para mantener una empresa tanto tiempo cerrada", apuntó en diálogo con Entre Nosotros Rebeca.

Respecto de la desvinculación de los músicos y utileros de la Mona Jiménez, Farías expresó que la empresa llamó a los empleados "a un diálogo para ver de qué manera podían arreglar el tema, porque el tiempo para empezar es indefinido. Ellos pagaron dos meses y no habría ningún despido forzoso", ponderó.

Sobre la crisis en el sector, el ex titular de Agencia Córdoba Deportes dijo que la falta de actividad afecta particularmente a bandas de cuarteto más chicas. "No tienen capital, son familias que viven al día. Esa gente está sufriendo mucho", indicó, a la vez que apuntó que hasta ahora no hubo aporte económico estatal para la industria del espectáculo.