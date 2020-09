Los empleados del Registro Civil de Córdoba aseguran que fueron obligados a seguir trabajando pese a confirmarse un casos de coronavirus en el edificio que funciona sobre la Avenida Colón.

"Fue una locura haber atendido hoy, no es que nosotros no queremos atender, hay un caso positivo de un compañero que está aislado, hoy la directora tampoco vino, no sabemos si está aislada porque ella también tiene contacto directo de una persona aislada", señaló Martín Nieto, delegado del Suoem.

Nieto aseguró que recibieron "muchas presiones" para celebrar un matrimonio en el Registro Civil después de enterarse del contagio de una compañera. Además aseguró que se les ocultó la información sobre el contagio. "Nos enteramos por que encontramos la oficina de personal cerrada", aclaró.

El delegado comentó que este mediodía se hizo una desinfección del lugar pero remarcó que fue "superficial" y que ya se encuentran trabajando de forma normal.

"En otros lugares de la Municipalidad se desinfectó y se esperó por lo menos dos o tres días para ver si se va el bicho. Acá sólo fueron 20 minutos", afirmó Nieto en diálogo con Canal 10.