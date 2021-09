Los trabajadores de la Justicia provincial de Córdoba comenzaron a trabajar de manera presencial este miércoles.

Salvo algunas excepciones, todos los trabajadores deberán presentarse a sus puestos de trabajo estén vacunados o no. Aquellos que no estén vacunados, deberán presentar un PCR negativo cada 72 horas que estará a cargo del empleado.

El Administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Ricardo Rosemberg, afirmó que hay múltiples razones de por qué un trabajador no se vacuna: ideológicas, de salud o dudas.

El funcionario remarcó a Radio Universidad que como las vacunas fueron aprobadas de emergencia no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse. Por tal motivo, los trabajadores no vacunados que no presenten PCR o no quieran asistir al trabajo les será aplicado una licencia de trabajo sin goce de sueldo.

Trabajadores no vacunados

Tras las medidas dispuestas por el Tribunal Superior de Justicia, varios trabajadores criticaron la medida. Catorce de ellos, representados por la abogada Mariela Pérez Cesaratto, realizaron una presentación judicial.

Pérez Cesaratto afirmó que la medida es un "avasallamiento contra la libertad" y criticó el testeo PCR cada 72 horas. "Lo que dice el Tribunal Superior es una posición colectivista y facista", agregó.

Este miércoles, Rosenberg afirmó que varios trabajadores no vacunados ingresaron a sus lugares de trabajo representados por escribanos. Otros trabajadores, vacunados, criticaron a sus compañeros.